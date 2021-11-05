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В президентской фракции предупредили "слуг", которые хотят побежать к Разумкову

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В президентской фракции предупредили &quot;слуг&quot;, которые хотят побежать к Разумкову
В октябре "слуги" собирались на большую фракцию в Трускавце. Фото: @sluganarodu.official

Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в группу экс-спикера Дмитрия Разумкова, должны сложить мандаты.

Об этом сказал заместитель председателя фракции "СН" Андрей Мотовиловец в интервью LIGA.net

"Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть складывают мандат и идут на выборы. У нас увольняются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – сказал представитель президентской фракции.

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Нардеп сказал о манипуляциях.

"Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою группу. Это очень низко и манипулятивно", - заявил "слуга".

"Если ты депутат от "Слуги народа" и был спикером от "Слуги народа", мы хотим, чтобы ты выполнял программу партии и президента", - сказал Мотовиловец.

Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение, куда войдут около 25 депутатов.

Экс-спикер заявил, что является членом фракции "Слуга народа"

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05
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