"Умная политика" - Разумков создает политическое объединение

Разумков возглавлял список "Слуги народа" на парламентских выборах. Фото: Ян Доброносов, telegraf.com.ua

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Умная политика".

Об этом сообщила "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.

В объединение войдут около 25 народных депутатов из "Слуги народа", "Батьківщини" и внефракционных.

Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, бывшая "слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батьківщини" Андрей Николаенко.

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"Это правда. Наконец-то в Раде появится "Умная политика". Насколько мне известно, документы уже направили Руслану Стефанчуку", - сазала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.