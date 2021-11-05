"Умная политика" - Разумков создает политическое объединение

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Умная политика".
Об этом сообщила "Українська правда" со ссылкой на собственные источники.
В объединение войдут около 25 народных депутатов из "Слуги народа", "Батьківщини" и внефракционных.
Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, бывшая "слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батьківщини" Андрей Николаенко.
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"Это правда. Наконец-то в Раде появится "Умная политика". Насколько мне известно, документы уже направили Руслану Стефанчуку", - сазала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа".
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