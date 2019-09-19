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пятница, 20 сентября 2019 07:41

"Зеленский скучает на посту президента"

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Работой президента Владимира Зеленского доволен 71% украинцев. Деятельностью Верховной Рады — 39%. Недовольны главой государства — 11%, а парламента — 16. Остальные не смогли дать оценку. Такие данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 6-10 сентября. Мы спросили у украинцев: "Что вам нравится в работе президента и его партии "Слуга народа"?"

Александр Ардель, 25 лет, аспирант, Хмельницкий:

— Работа президента нравится на 99 процентов. Но он не может физически контролировать все, что происходит в Раде. Как недавняя ситуация с кнопкодавством нескольких депутатов из "Слуги народа". Обещали за кнопкодавство лишать мандата. Но они извинились и одну зарплату отдали на благотворительность.

Нравится, что Зеленский придерживается обещаний. Ему надо перед людьми, занимавшими высокие должности, ставить жесткое требование: или исправляйте, что натворили, или за решетку.

Елена Василенко, 35 лет, менеджер по сбыту, Черкассы:

— Не пожалела, что проголосовала за Зеленского и его партию. Рассчитываю, что в государстве будет справедливость и люди будут зарабатывать хорошие деньги. Если устанавливают европейские цены, то должны установить и европейские зарплаты. Надеюсь, что будет меньше коррупции, станет доступнее обучение.

Начали менять власть на местах, назначили министров, отменили депутатскую неприкосновенность. Однако анализировать результаты нужно хотя бы через год.

Богдан Кузьмич, 23 года, член Совета общественного контроля НАБУ, Киев:

— Рада стала эффективна, если измерять количеством и оперативностью принятия инициатив. Но Разумков и партия не принимают решения. Руководит Офис президента и Игорь Коломойский.

В Зеленском нравится прозрачность. Это я говорю с сарказмом, потому что заседания правительства закрыли, депутаты от "Слуги народа" отказываются ходить на эфиры.

Денис Куликовский, 31 год, программист, Львов:

— Команда Зеленского — взяла быстрый темп. И депутатскую неприкосновенность отменили, и закон об импичменте приняли. Моряков и политзаключенных вернул, но в обмен на настоящих преступников. И на украинском каждый раз лучше говорит. Делает что-то положительное. Но заметны его необразованность и скука, которую он испытывает на посту президента.

Негатива — больше. Дополнительный налог для ІТ, земельная реформа, роспуск Центризбиркома. Меморандум в середине самой партии, поддержка Авакова и бизнеса Коломойского. Отсрочка штрафа для "евроблях". Это все несправедливо, безосновательно, пугает и тормозит нас на пути к Европейскому Союзу. Политика Зеленского напоминает политику Путина в начале.

Ольга Плохута, 72 года, пенсионерка, Кропивницкий:

— Самая большая заслуга Зеленского — что вернул пленных домой. Понравилось его турне по Украине с увольнениями недобросовестных политиков. Это урок для всех. Не будут чувствовать себя безнаказанными.

Президент предлагает важные инициативы. Например, уменьшение количества депутатов до 300. Зеленский активен на международной арене. Не хватает опыта, но он быстро учится. В "Слуге народа" работают молодые талантливые люди из разных отраслей.

Кирилл Сидорчук, 29 лет, менеджер по адвокации, Киев:

- "Слуга народа" принимает решения, ломая регламент. Не хотят учитывать мнения других фракций. Складывается впечатление, будто голосуют по разнарядке. Кажется, что виртуальный Михаил Чечетов (был заместителем председателя фракции Партии регионов. В парламенте сигнализировал депутатам: если поднимал руку вверх — голосовать "за", если делал горизонтальный взмах — голосовать "против". В 2015-м покончил с собой. — ГПУ), вернулся в Верховную Раду.

Не доволен тем, что фракция ограничилась извинениями и выговором за кнопкодавство. За такое стоит лишать мандата. Главное отличие парламента этого созыва - вопиющая некомпетентность.

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