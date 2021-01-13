Зеленский получил сигнал - присмотреться к окружению

Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против семи граждан Украины и четырех организаций. Они - часть сети иностранного влияния, которая связана с Россией и имеет отношение к Андрею Деркачу, сообщают в министерстве финансов США по контролю за иностранными активами.

Андрей Деркач - бывший "регионал", народный депутат. В начале 1990-х был выпускником академии ФСБ РФ. В сентябре прошлого года США ввели против него санкции за попытки повлиять на их президентские выборы. Назвали российским агентом, который поддерживает тесные связи со спецслужбами РФ.

Теперь санкции объявили против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, бывшего нардепа беглеца Александра Онищенко - выехал из Украины в июле 2016-го, подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, что нанесло ущерб государству почти на 3 млрд грн, по данным Национального антикоррупционного бюро, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего помощника Деркача Дмитрия Ковальчука, экс-дипломата Андрея Телиженко, Антона Симоненко и Петра Журавля, которые распространяли ложь об одном из кандидатов в президенты, заявили в США. Также санкции ввели в отношении сайтов "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик.онлайн".-

В мае прошлого года Деркач обнародовал аудиозаписи якобы разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с Джозефом Байденом, когда тот был вице-президентом США. Заявлял, что Байден потребовал от Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, якобы обсуждали дело газодобывающей компании "Бурисма". Ее владелец Николай Злочевский - бывший министр экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова. НАБУ расследовало злоупотребления по выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является компания. Злочевского подозревают в попытке дать $ 6 млн взятки руководству НАБУ и САП. Находится в розыске. В совете директоров этой компании был сын Байдена Хантер.

Джо Байден победил на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Его инаугурация состоится 20 января.

- Когда американцы говорят: "российский агент" - это клеймо, - говорит инвестиционный банкир 38-летний Сергей Фурса.

- Санкции осложняют жизнь человека. Сомнительно, что Дубинский теперь будет выезжать в цивилизованные страны. У него могут возникнуть проблемы даже с получением гривневого счета в банке. А любая американская компания не может иметь с ним дело. Например, удалят страницу в фейсбуке.

Дубинский - из партии Зеленского. Президент должен определиться - чей он друг? Логично исключить нардепа из фракции, лишить должностей в партии.

- В отличие от нашей власти США не стесняются называть российскую агентуру в Украине, - говорит 47-летний Евгений Дикий, бывший командир роты батальона "Айдар".

- В этот раз указали на конкретную группу - сеть Деркача. Скорее всего, после инаугурации Байдена борьба США против кремлевских шпионов усилится. В Украине это первая ласточка, но потенциальный список большой. Стоит ожидать от нового руководства Штатов жесткой антироссийской и антикоррупционной позиции.

Дубинский - член команды Коломойского. Координирует связанных с олигархом депутатов во фракции "Слуга народа". Санкции - серьезный звоночек Игорю Валерьевичу. Против него в США возбуждают дела за отмывание денег. Работать на олигарха становится опасно.

Для Зеленского это сигнал - присмотреться к окружающим. Должен прикинуть, кто завтра может стать проблемой в отношениях с США. Президенту надо действовать на опережение.