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пятница, 26 июля 2019 07:55

Зеленский имеет все, чтобы изменить страну

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25 июля, на 12:00, Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% протоколов с выборов народных депутатов Украины. Голосование состоялось 21 июля.

Пять партий проходят в Верховную Раду. "Слуга народа" получает 43,16%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13,03%, ВО "Батькивщина" — 8,18%, "Европейская солидарность" — 8,1%, "Голос" — 5,83%.

Не преодолевают 5-процентный барьер, но получают финансирование на пять лет из госбюджета шесть партий: Радикальная партия Олега Ляшка, "Сила и честь" Смешка, "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", Партия Шария и ВО "Свобода".

"Гражданская позиция" Анатолия Гриценка получила 1,05%.

На мажоритарных округах побеждают преимущественно кандидаты от "Слуги народа" — 130. У "Оппозиционной платформы — За жизнь" — шесть, три — у "Голоса", по два — у "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

— Самый большой вызов для власти Зеленского — люди Кремля в парламенте, — говорит политический обозреватель 55-летний Леонид Швец.

— У них будут ходить большие деньги. Не Порошенко и Тимошенко станут главной проблемой для президента и его команды. А Медведчук, Бойко и остальные из пятой колонны, которые мотаются в Москву. Зеленский должен помнить: Медведчук — это угроза национальной безопасности.

С кем будет формировать коалицию "Слуга народа" и будет ли вообще делать это?

— Они сами не надеялись, что возьмут большинство. Поэтому немного "чешут репу", не понимая, что с этим делать. Предварительно — были планы идти на коалицию. Их интересовал "Голос". Никто не исключал, что возможно сотрудничество с Юлией Тимошенко, но без ее премьерства.

Сейчас, когда "Слуге народа" якобы никто не нужен, есть искушение быть самим. С другой стороны, конституционное большинство (свыше 300 депутатов. — ГПУ) никому не помешает. Поэтому все-таки попробуют создать суперкоалицию, будут привлекать самовыдвиженецев.

Монобольшинство — явление новое. О чем свидетельствует такой выбор украинцев?

— Послали предыдущий политический класс.

Что это значит для страны?

— Риски, вызовы и возможности. А в какой пропорции, это уже как выйдет. Риски — высокие, возможности — шикарные.

Как это изменяет взаимоотношения внутри власти?

— Пока что есть одна точка, которая олицетворяет новую власть. Это президент.

На Зеленского оказывается большое историческое давление, которого до сих пор не было. У человека в руках все, чтобы изменить страну.

Старая гвардия — многолетние народные депутаты Игорь Кононенко, Сергей Пашинский, Александр Грановский, Сергей Кивалов, Богдан Дубневич — не прошли на округах. Почему?

— Даже Борис Колесников (сопредседатель партии "Оппозиционный блок". Баллотировался в округе №49 в Донецкой области. — ГПУ).

Они олицетворяли прошлое. Имели деньги, административное влияние, были узнаваемы. Но это сработало против них. Большинству украинцев это поднадоело. Политический класс оказался импотентным в ситуации исторического вызова, который появился перед Украиной в 2014-м.

На что будут опираться Зеленский и его партия, когда будут избирать премьер-министра?

— Чтобы пришли люди, которые хотят изменений и видят их. Но где таких брать? Это проблема.

Во главе правительства должен стать технократ, которому было бы интересно провести необратимые реформы, которые действительно изменят страну. Создать условия для среднего класса — который и должен быть хребтом страны. Потому что пока что есть очень богатые люди, которые богатеют на коррупционных связках с властью. И есть большая прослойка бюджетозависимых.

Действия должны быть решительные, системные. Постоянное движение. Тогда могут состояться изменения.

Вероятной кандидатурой на должность генпрокурора в Офисе президента назвали Руслана Рябошапку.

— Это важное назначение. Запрос на справедливость за пять лет усилился. Он не был утолен. Президенту нужен человек, которому он будет доверять. Рябошапка — такой.

Каким будет качество нового парламента?

— Не разделяю мнение, что "все пропало". Мол, пришли фотографы с тамадой и никто ничего не умеет. В каждом украинском парламенте были люди без государственнического образования. Кроме того, в Раде есть большой аппарат — знают законодательство, могут научить, подсказать, подправить. У народных депутатов есть возможность нанимать помощников-консультантов. Законодательной работе можно научиться.

А перезагрузка власти уже происходит. Идут новые люди, с новой стилистикой.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

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