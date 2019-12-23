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вторник, 24 декабря 2019 07:55

Закрыли 5300 заведений с игровыми автоматами

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"Вчера Верховная Рада провалила закон о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хочет работать цивилизованно и платить в бюджет Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня закрываем все игровые залы. Думай...те", - написал в "Фейсбуке" президент 41-летний Владимир Зеленский 20 декабря.

Накануне парламент не поддержал законопроект о государственном регулировании азартных игр. "За" проголосовали 213 из необходимых 226. Против были "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".

Кабинет министров подал проект закона. Нардепы написали семь альтернативных. Голосовали за инициированный "Слугой народа".

Предлагают ввести правила для шести видов игорного бизнеса. Казино размещать только в пятизвездочных гостиницах площадью не менее 500 "квадратов". Интернет-игры в казино подключать к системе мониторинга. Количество игровых автоматов ограничить до 40 тыс., размещать их в гостиницах от трех звезд. Для лотерей ввести три лицензии, как в странах Европейского Союза. Для онлайн-покера установить правила и требования к помещениям.

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 декабря запретил игорный бизнес, действующий под видом государственных лотерей.

- В Украине есть три оператора государственных лотерей, - говорит премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук. - Но это не мешает десяткам сотен игорных заведений вести деятельность, прикрываясь лотереями. Мы эти схемы прекращаем.

В Национальной полиции заявили, что закрыли 5300 игорных заведений. Изъяли оборудования на 50 млн грн.

- Постановление Кабмина нам диктует, что игровые клубы и лотереи должны быть закрыты. Требую от Нацполиции сделать это до 16 часов 20 декабря, - заявил министр внутренних дел 55-летний Арсен Аваков.

- Значительная часть владельцев этого бизнеса и их друзья в парламенте были уверены, что нынешнюю ситуацию никто резко не будет менять, - говорит бывший народный депутат Игорь Луценко, 41 год.

- Но оказалось, что эта тема задела Зеленского. И систему, сложившуюся годами, начали разрушать. Взялись именно сейчас из политических соображений. Большой вопрос, что дальше будет с Национальной полицией и министром Аваковым. Он пойдет вверх или вниз? Во-вторых, надо иметь стабильные доходы в бюджет на следующий год. Все понимают: с тех космолотов ничего государству не перепадает. Решили прийти к компромиссу - давайте, вы немного подвинетесь с улиц и будете больше платить. Но в целом останется так, как есть. На это не согласились. Потому власть пошла в наступление.

Стало очевидно, что государственные чиновники причастны к контролю над этим бизнесом. Оказывается, так можно было сделать и раньше. Это бьет по власти. Ведь даже если это решение инициировал Зеленский, возникает вопрос: отчего не делал этого три месяца назад?

Легализация на самом деле выгодна владельцам игорного бизнеса. Меньше будут платить откатов тем, кто крышует. Но не факт, что и тогда выйдут из тени. Например, таксистский бизнес в столице тоже легальный, однако почти ничего не платит в бюджет.

Проблему с игровыми автоматами решили временно. Пустили сигнал по административным нервам. Продолжается торг, который завершится каким-то решением посередине.

- Скорее всего, законопроект об игорном бизнесе проголосуют в начале следующего года. Получат 4 миллиарда гривен от лицензий, как заложили в бюджет, - говорит директор Института социально-экономической трансформации 41-летний Илья Несходовский.

- Сумма не заоблачная. Поступления могут быть вдвое больше. От налогов с выигрышей, из прибыли. Сейчас крупные суммы наличных идут в криминальную сферу, на подкуп.

Игровые автоматы работают почти на каждом углу. Если их закрыть, помещения будут сдавать в аренду. Ее стоимость упадет. Появится возможность открывать заведения с меньшими доходами - например, общественного питания.

Для реализации законопроекта надо пройти определенный путь. Создать должность уполномоченного, который будет контролировать игорный бизнес, систему мониторинга, сертифицировать игровое оборудование.

Игромания как явление будет существовать, даже если ее запрещать. Поэтому этот бизнес надо поставить в правовое поле. Легализация добавит и туристической привлекательности стране. В Монако на игорном бизнесе построена экономика. В Польше так развлекаются в пятизвездочных отелях.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
24
декабря

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