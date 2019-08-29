"За 100 дней Зеленский стал хозяином страны"

27 августа прошли 100 дней работы президента 41-летнего Владимира Зеленского.

За это время он подписал 302 указа, подал 13 проектов законов, посчитал портал "Слово и Дело". Совершил 20 рабочих поездок по Украине. Пять раз отправлялся с визитами за границу — в Турцию, Германию, Францию, Канаду, Бельгию. В Брюсселе встречался представителями Евросоюза и Североатлантического альянса. Больше всего контактов имел с США.

Дал украинцам 78 обещаний на должности президента, 180 — вместе с предвыборными.

Распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в нее. 21 июля его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424. Изменил название Администрации в Офис президента. Вернул второго президента Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу относительно российской агрессии на Донбассе.

— Для Зеленского этот период был очень успешным. Из "слуги народа" он превратился в хозяина страны, — говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко.

— Абсолютная победа на парламентских выборах дала ему возможность контролировать Верховную Раду и следующий состав правительства. Ни у кого из предшественников такого не было.

Зеленский сохраняет прозападный курс. Строит модель либеральной демократии. Реформы будут длиться, могут ускориться.

В то же время уже проявляются проблемы. Первая — нет системной кадровой политики. Руководствуется "доверяю, не доверяю", рекомендациями знакомых. Такой психологический комплекс был у Порошенко. Общая игра в КВН — не повод назначать на высокую должность. Также были сомнительные назначения. Например, главы Луганской облгосадминистрации (5 июля им стал бывший "регионал" Виталий Комарницкий. — ГПУ).

Вторая проблема — плохое согласование решений внутри команды. Пока это не очень заметно. Примером стал законопроект о люстрации чиновников времен Порошенко, что повлекло массу критики. Абсолютная власть соблазняет и создает риски. На этом погорел Янукович. И об этом надо помнить Зеленскому.

— Собирается ли Зеленский выполнять свои обещания, увидим с работой Верховной Рады. Все поймем до весны, — говорит социолог Евгений Головаха, 69 лет.

— У президента реально полгода на выполнение своих обещаний. Понятно, не всех. Но первые четкие оценки можно будет давать.

Президент должен определиться со степенью своей решительности. Пока ее не видно. Три месяца его политика была настолько гибкой, что вообще ничего нельзя было понять. Что он хочет делать? Чем отличается от предшественника?

Сейчас для Украины неплохие экономические обстоятельства. Задание-максимум — чтобы страна реально менялась. Зеленского избрали, чтобы выработал новые честные правила в политике.

— За 100 дней новой власти наши внешне-политические позиции ослабились, — считает эксперт международных отношений Владимир Горбач, 49 лет.

— Нехватка опыта Владимира Зеленского ослабляет Украину. Мы превращаемся из игрока в игрушку. В начале каденции Зеленский рассорился с дипломатическим корпусом. Публично обвинял руководителя нашего МИДа Павла Климкина. Из-за этого он фактически отсутствовал все это время в жизни страны. Зеленский мог назначить нового министра через старую Верховную Раду, но этого не случилось.

Все больше об Украине говорят за спиной. Без наших представителей. Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы. На саммите "Большой семерки" серьезно обсуждали возвращение РФ и в этот клуб.

Зеленский все еще имеет иллюзию, что с Кремлем можно договориться и Москва будет выполнять эти договоренности.