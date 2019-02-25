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"Враг наступает с двух сторон — Московия на Донбассе, а олигархи здесь"

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— Надо, чтобы люди прозрели. Тогда будут голосовать честно. А сегодня за конфету продадутся. На прошлых выборах у националистов украли голоса, не хватило 0,2 процента. А эти люди отстояли Майдан, борются за Украину на Донбассе, — говорит крымчанка Галина, 68 лет. После оккупации полуострова переехала в Киев.

24 февраля в 14:00 пришла на майдан Незалежности в столице поддержать Вече достоинства за честные выборы. На главную площадь страны вышли около 10 тыс. участников. Среди них представители Всеукраинского объединения "Свобода", "Правого сектора", "Сокола", Организации украинских националистов, организации "С14", Конгресса украинских националистов, общественной организации "Яворина".

— На родине осталась могила моего мужа, поэтому бываю там иногда, — продолжает Галина. — Это ужас — без украинской воды, продуктов, нормального сообщения. Когда встречаю знакомых, то спрашивают-Вы скоро назад? Наелись "русского мира", напуганы люди. Надеялась, что Крым вернут через год после оккупации, а прошло уже пять. Но я точно доживу до этого. Националисты смогут отстоять украинские интересы и вернуть Крым.

В начале мероприятия люди поют гимн. Объявляют минуту молчания по погибшим на Донбассе.

— Те, кто покупает и продает голоса на выборах, — враги нации и государства, — говорит со сцены лидер партии "Свобода" 50-летний Олег Тягнибок. — Олигархи - главные "акционеры" власти в Украине уже четверть века. Это они коррумпируют государственный аппарат, плодят политические проекты под выборы, скупают голоса, контролируют президентов или сами становятся ими. Наше оружие — это наш голос. Необходимо делать осознанный выбор. Без подкупа, манипуляций и фальсификаций. Не давайте украсть будущее у нас и у следующих поколений.

Хочу обратиться к украинцам, которые продают голос за 1000 гривен. Если поделить эти деньги на пять лет, то получается, что продаешься за 50 копеек. Хуже всего, что детей программируешь на такую жизнь. Украинцы ходят по кругу и не могут выбраться. Олигархи не будут выполнять обещания, они будут отбивать деньги.

Если спросить украинцев, чего они хотят — то нам скажут о мире, достойной жизни. Ради этого надо выходить на улицы. Те, кто продает голоса, и те, кто их покупает, должны знать — земля у них под ногами будет гореть.

Со сцены Тягнибок объявляет акции протеста за "Чистые выборы" по всей Украине. Так планируют не допустить масштабный подкуп.

— Нам нужно избрать достойную власть, которая это реализует, — продолжает лидер "Свободы". — Кто наш враг? Те, кто продают и покупают голоса. Мы знаем о намерениях власти, ее хозяев-олигархов — тотальный подкуп, масштабные фальсификации. Есть ли у нас шанс? Есть. Потому что есть сила - единая сила нации. Сила, от которой их не защитят ни продажные суды, ни мандаты, ни удостоверения.

Люди стоят с флагами "Свободы", сине-желтыми и красно-черными флагами. Держат плакаты с лозунгами "Хочешь продать голос — продай ребенка, почку, тело".

Кандидата в президенты от объединенных сил националистов 49-летнего Руслана Кошулинского люди встречают аплодисментами.

— Враг наступает с двух сторон — Московия на Донбассе, а олигархи здесь не хотят отдать народу принадлежащее ему. Как победить, создать счастливую жизнь на своей земле? Этот вопрос стоит перед нами, — говорит Кошулинский.

— Почему украинцы массово едут за границу? Потому что украинец не может реализоваться дома. Почему не рожают детей? Потому что нет денег и работы. Ежегодно нас уменьшается почти на 200 тысяч. Работающих людей меньше пенсионеров. Как будем уничтожать врага? На этот вопрос должны ответить 31 марта.

Пять лет тому назад мы выбирали сотников, в добровольческих батальонах опирались на командиров. Тогда у нас не было воровства голосов, потому что командир брал на себя ответственность за жизнь каждого. Он шел первым, а мы — за ним. Доверяли ему жизнь, государство и наше дело. Это тот человек, который прикроет собой. Потому что здесь стояли разные украинцы, которые не продавались за гречку. Сегодня пришло время избрать такого президента.

Олигархи считают нас электоратом. Поэтому кричат, что от нас ничего не зависит, что мы не способны ничего изменить. Пять лет тому назад все зависело именно от нас — украинцев, которые не боялись и не опускали рук, сколько бы не было врагов. Не надо поддаваться на шантаж олигархов. Нас больше. 31 марта надо избрать правильную власть. Какая разница — черт или ведьма? Наше дело — выбирать добро. Надо поставить перед собой вопрос — какое будущее я хочу для своих детей?

Каждое выступление заканчивается словами "Слава Украине!"

Поддержать Кошулинского приехал бывший городской голова Конотопа на Сумщине 36-летний Артем Семенихин.

— Если бы у власти были националисты, никакого подлога не могло бы быть. А сейчас в Конотопе руководят те, кто поставлял титушек на Майдан. Рассчитывали, что достаточно убрать националистов от власти. Но они ошиблись. В нашем городе более 50 процентов доверия к "Свободе". Люди поняли, кто есть кто.

— Власть сгнила и хочет, чтобы вместе с ней сгнили мы, — говорит со сцены на Майдане писательница 49-летняя Лариса Ницой. - Нас приучают, что артисты, гастролирующие в соседней стране, это нормально. Говорят — искусство вне политики. Таких певцов награждают, называют артистами года. Среди певцов Нацотбора Евровидения половина гастролировала в России. И выбрали ватную певицу, которая в Европе будет представлять Украину. Она дружит с российскими певцами, там с ними обнимется. И Европа спросит — действительно ли у нас война? Это была репетиция выборов.

— Я выехала из Луганска фактически на последнем поезде. И не хочу, чтобы люди отдавали голоса за 200 гривен, лавочку или церковь. Не хочу, чтобы у моего ребенка не было будущего, — говорит 30-летняя Ольга. Приехала на вече из Харьковской области.

— Среди моих знакомых много тех, кто ничему не верит и не хочет верить. Они говорят, что не пойдут на выборы. Это тоже опасность, потому что их бюллетени заполнит кто-то другой. Надо убеждать, что их выбор может что-то изменить.

Нам долгое время насаждали, что националисты — это фашисты. Надо забыть книги по истории, которые печатали в России. Национализм сможет поднять страну на должный уровень. Поможет вернуть Донбасс — потому что это можно сделать только военным путем.

Вече длится до 16: 00. Заканчивают словами благодарности героям Небесной сотни и войны на Донбассе. Снова объявляют минуту молчания.

"Здесь мы все становимся армией"

— Человек, который продает голос на выборах, хочет отобрать у нас будущее, как это пытается сделать сепар на востоке, — говорит Юрий Черкашин, 29 лет, председатель организации "Сокол", боец отдельной сводной штурмовой роты "Карпатская Сечь" в составе 93-й отдельной механизированной бригады.

— Украинцы защищают страну от сепаратиста на Донбассе. Но война идет и в тылу. Внутренний враг откатывает страну назад. Тот, кто продает голос, ставит себя рядом с теми, против кого боролась Небесная сотня. Ставит себя в ряд с врагами украинского государства.

На Донбассе страну защищают военные, а здесь мы должны защищать ее. Мы все становимся армией, чтобы отвоевать будущее.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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