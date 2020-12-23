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Власть не объясняет свои решения. Украинцы перестают ей доверять

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25% украинцев считают, что в 2021 году возможны досрочные выборы президента. 54% имеют противоположное мнение - что новой кампании не будет, 21% - затруднились ответить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 5-13 декабря.

Треть опрошенных - 33% - считают возможными досрочные выборы в Верховную Раду. 45% полагают, что сейчас это невозможно, а 22 - не определились.

39% считают вероятной смену правительства в следующем году. 40% проголосовали, что такого не произойдет, а 22% - не определились.

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Пообщались с 2004 гражданами. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

- К этой власти доверие сформировалось быстрее, чем к предшественникам, и продержалось дольше. Но во второй половине 2020-го началось разочарование, - говорит политический аналитик 32-летняя Мария Золкина.

- Не произошло ожидаемых изменений. И пандемия подняла на поверхность все общественные проблемы. Неудовлетворенность правительством, парламентом и президентом мотивировала граждан задуматься над проведением досрочных выборов.

Работу правительства связывают с проблемами в здравоохранении, насколько обеспечены граждане, комфортно ли и защищено себя чувствуют.

Зеленского упрекают за ухудшения условий жизни, и больше всего - за незавершенный конфликт на Донбассе. Эту тему он сделал центральной в своей внешней и внутренней политике. А прогресса так и не было.

За партию власти в прошлом году голосовали фактически как за Зеленского. Хотели новых лиц и другое качество работы политиков. Разочарование граждан во всем, что происходит, может привести к усилению позиций старых политиков. В частности, пророссийских.

Власть должна показать эффективность в управлении государством. Надо максимально объяснять свои решения. Сейчас они всплывают ниоткуда и их постоянно откладывают. Общество теряется. Создается впечатление, будто власть не знает, что делать. Люди перестают ей доверять.

Автор: Анастасия РОГОЖИНСКАЯ
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Дата
24
декабря

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