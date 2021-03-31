Власть играется спичками на бочке с порохом

- Я выходил, буду выходить и всегда буду вместе с теми людьми, которые отстаивают свои права. Мы не можем столько времени рассмотреть судебную реформу, которая сняла бы потребность выходить на протест, - говорит народный депутат 40-летний Ярослав Юрчишин от "Голоса" в Верховной Раде 30 марта. Принимал участие в акции протеста под Офисом президента 20 марта в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко.

На внеочередное заседание парламента пригласили главу СБУ Ивана Баканова, председателя Национальной полиции Игоря Клименко и исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачова. В сессионном зале был министр внутренних дел Арсен Аваков с заместителем Антоном Геращенко.

- Гибридная война продолжается не только на востоке страны, а на улицах наших городов, - говорит с трибуны 45-летний Иван Баканов. - Расшатывание ситуации - один из ее инструментов. Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе. Их заказчиками были кураторы из Российской Федерации.

Депутатам включают видео с акции.

- Что осталось на месте так называемой мирной акции? Изуродованные фасады и двери, скинхедовские надписи и горы мусора, - говорит 48-летний Игорь Клименко. - Митингующие использовали более сотни файеров, более 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, 15 салютных установок. Начато досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса.

- Вы знаете, посмотрела кино от Нацполиции. Ну, просто страшно, спать не буду сегодня. Услышала там самое страшное: "Путин - ху*ло", - говорит депутат от "Европейской солидарности" 43-летняя Виктория Сюмар.

- Коллеги, давайте подбирать выражения в стенах Верховной Рады, - перебивает ее спикер Дмитрий Разумков.

- Видите, возражения вызывает "Путин - ху*ло". А я это могу повторить, - продолжает Сюмар. - А где эти двери, пострадавшие во время протеста? Мы же целое заседание Верховной Рады собрали, потому что у нас есть такая жертва - обрисованные двери, которые ездят теперь по телеканалам (25 марта на передачу "Право на владу" на телеканале "1+1" из Офиса президента принесли обрисованные двери с разбитым стеклом . - ГПУ). У меня предложение не только постановление принять, но и изменения в Уголовный кодекс - криминализировать слово "лох", чтобы его нельзя было писать.

За постановление об осуждении события 20 марта у Офиса президента голосуют 237 депутатов. Поддерживают фракция "Слуга народа", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Оппозиционная платформа - За жизнь" на этом и предыдущем заседании отсутствовала в полном составе.

Верховная Рада обязывает МВД, СБУ и ГБР обеспечить быстрое и беспристрастное расследование. Изучить обстоятельства организации, участия партий, связанных с ними лиц. Определить степень материального ущерба государственному имуществу и привлечь виновных к ответственности.

20 марта под Офисом президента состоялась акция "Не чуєш? Побачиш" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Выкрикивали "Зеленский, отвечай", "Венедиктова - чума", "Аваков - черт". Зажгли петарды, дымовые шашки, файеры. Стену разрисовали. Краской написали "Свободу Стерненко", "Свободу политзаключенным", "Лох" под табличкой Офиса. Подожгли двери, разбили стекла. Полиция не препятствовала. Завершили акцию салютом - поздравляли Стерненко с днем ​​рождения, ему исполнилось 26 лет.

Кроме его освобождения, требовали справедливого суда для музыканта и ветерана российско-украинской войны Андрея Антоненко, наложить санкции на Андрея Портнова - бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Следователи полиции сообщили о подозрении в хулиганстве семи лицам. В частности, основателю издательства "Дом Химер" Владиславу Гранецкому-Стафийчук, руководителю организации "Неизвестный патриот" Евгению Строканю, председателю общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному, лидеру общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову. Первых трех суд отправил под круглосуточный домашний арест.

- Вопрос к Национальной полиции и Службе безопасности. Почему тысячи людей смогли обрисовать главное здание страны? - говорит юрист 48-летний Геннадий Друзенко.

- Есть Нацполиция и Нацгвардия - это уже частная армия Авакова, который хочет - пускает их выполнять задачи, хочет - нет? Или в этом государстве все же есть остатки закона? Вот какие вопросы должна была поставить Верховная Рада. Потому что при таком финансировании Нацполиции (в бюджете на 2021 год на Национальную полицию Украины выделено 35,5 млрд грн. - ГПУ) мы могли бы надеяться, что не надо будет дополнительных денег на отмывание фасадов. У Авакова 300 тысяч человек. Где они были? Единственная версия, которая меня убеждает - что он демонстрировал Зеленскому, насколько тот беззащитен без штыков министра внутренних дел.

Разрисованные двери и выбитые стекла в Офисе президента - это беспрецедентный случай. По миру были штурмы дворцов и успешные, и не очень. Но я нигде не нашел упоминаний, чтобы так надругались над представительством главы государства. Это выставило Украину как страну, которая не может даже главное здание защитить от хулиганов.

У нас коронавирусный Иловайск. За последние сутки умерло больше людей, чем было убито и пропало без вести под Иловайском. Но Верховная Рада ушла в политический пиар. Ее реакция показала, что в Украине нет людей, способных глубоко диагностировать и лечить причины серьезной болезни.

По опросам видно - 70-80 процентов украинцев не поддерживают такой протест, но его причины никуда не исчезли. Какие выводы должны сделать сторонники Антоненко, Стерненко - рисовать стены опасно, потому что за это могут дать до семи лет. Если их и получать, то за что-то серьезное. Аваков забыл, что выросло поколение, которое еще не имело своей революции. И, к сожалению, то, что делает государство своей демонстрацией мышц, провоцирует появление в Украине политического терроризма. Внутри страны это использует Аваков. Но это короткая перспектива. В стратегической - это выгодно Кремлю.

Главный запрос в стране - на справедливость. Например, в тарифах. Руководитель Нафтогаза Андрей Коболев получает миллионные премии, а украинцы имеют страшные цифры в платежках. При том, что в Конституции написано - недра принадлежат народу. Военным пенсионерам ограничили пенсии - 10 прожиточных минимумов. Те, кто здоровье потерял, инвалид войны. А у судей, членов наблюдательных советов - какие-то фантастические зарплаты даже по западным меркам. Дела Стерненко и Шеремета вызывают ощущение тотальной несправедливости. Когда это все пересекает грань, возникает революция. Власть сидит и играется спичками на бочке с порохом. И этот порох - не Порошенко. Это порох народного гнева.