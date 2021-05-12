Вирастюк не стал народным депутатом

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать выдвиженца от "Слуги народа" 47-летнего Василия Вирастюка народным депутатом. Постановление 5 мая поддержали 12 членов комиссии.

За четыре дня до того Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК о признании Вирастюка победителем выборов в округе №87 в Ивано-Франковской области. Судился кандидат от партии "За будущее" 50-летний Александр Шевченко. Он получил 30,11% - на 422 голоса меньше, чем Вирастюк (30,95%), по данным ЦИК. Третьим стал представитель "Свободы" 51-летний Руслан Кошулинский с 28,51%.

Довыборы состоялись 28 марта. Центром округа является город Надворная. Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетеня.

"Центральная избирательная комиссия ищет оптимальное решение для установления достоверных результатов выборов", - сообщила ЦИК.

- Правового выхода из ситуации нет. Единственным полноценным может быть повторное голосование, - говорит председатель гражданской сети "Опора" 39-летняя Ольга Айвазовская.

- Исчезновение бюллетеней было провокацией, чтобы сорвать выборы, или фальсификацией.

Повторное голосование должно состояться сразу, как найдут компромисс. А новые выборы придется объявлять на октябрь.

- Вирастюк выиграл благодаря тому, что украли часть бюллетеней, - говорит председатель Комитета избирателей Украины 47-летний Алексей Кошель.