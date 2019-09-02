"Вектор Яценюка и Гройсмана останется"

- Новое правительство не является партийным или коалиционным. Напрямую подчинено президенту. Будет инструментом реализации политического видения Зеленского, - говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

- Этот Кабмин технократический (когда правят отдаленные от политики специалисты. - ГПУ). Впервые большинство министров вообще не работали в госуправлении или на высоких правительственных должностях.

Есть те, кого мы не знаем. Но есть люди известные, имеющие хорошую репутацию. Включая премьера Алексея Гончарука. Это открывает возможность для реформ. Важно, чтобы новые министры не потеряли здравый смысл. Могут увлечься изменениями и нарваться на общественное недовольство. В социальных вопросах следует быть осторожными, делать взвешенные шаги. В условиях отсутствия опыта главное - системность и удачный менеджмент. Пока не знаем, кого новые министры приведут в команде.

Какие будут первые действия, решения нового правительства?

- Наиболее резонансным и неоднозначным изменением станет создание рынка сельскохозяйственной земли. Новое правительство пойдет путем либеральных реформ. Будет продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Не будет менять общий вектор, который начал Кабмин Яценюка и Гройсмана. Но могут быть тактические перестановки. Например, в рамках медреформы надо создавать страховую медицину. Министерство Ульяны Супрун не делало этого.

Правительство может уменьшить социальное обеспечение. Например, повысить пенсионный возраст. Молодой электорат власти нормально это воспримет.

В Кабмине оставили бывших министров МВД Арсена Авакова и финансов Оксану Маркарову.

- Это логично. В Кабмине должны быть стабилизаторы - люди с опытом. Маркарова должна обеспечить финансовую стабильность. В середине сентября Рада должна рассматривать проект бюджета на следующий год. Важно сделать это без проблем, потому что в этом году должны выплатить большую часть внешнего долга.

Аваков должен отвечать за безопасную стабильность и общественный порядок. Новая власть немного опасается улицы. Однако он будет временно в должности. Пока в команде Зеленского не подыщут замену. К тому же хотят уменьшить его полномочия, передав Национальную гвардию в подчинение президенту.