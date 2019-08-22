Вакарчук не хочет в оппозицию

- Вице-спикер парламента имеет преимущественно церемониальные позиции. Поэтому мы отказались, - говорит заместитель председателя партии "Голос" 38-летний Ярослав Юрчишин журналистам 20 августа. - Нас интересуют не политические, а профессиональные должности.

Верховная Рада девятого созыва должна избрать председателя и двух его заместителей. В партии "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте, скорее всего предложат спикером 35-летнего Дмитрия Разумкова, его первым заместителем - Руслана Стефанчука, 43 года.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук вместе с 20 коллегами по партии прошел в парламент на внеочередных выборах 21 июля.

- "Голос" не хочет идти в оппозицию. Переговоры со "Слугой народа" у них еще продолжаются, - говорит политтехнолог 43-летний Алексей Голобуцкий. - Могут присоединиться к большинству и получить министерские должности в Кабмине. Если противоречия в президентской партии будут настолько серьезны, что ей понадобятся голоса со стороны.

"Батьківщина" тоже может получить кресло вице-спикера. Если все откажутся - в президиуме могут быть и три представителя "Слуги".