В Украине начинается кампания местных выборов

5 сентября в Украине стартует кампания местных выборов. Назначены на 25 октября. Украинцы будут избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и голов городов, сел и территориальных громад. Выборы состоятся на всей территории страны, кроме оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

На проведение выборов выделят 2,3 млрд грн, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.

- Вас называли зелеными кнопочками, бешеным принтером. Я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады. Этого не вспомнят следующие поколения. Останутся только наши дела и результат. Я рад, что партия "Слуга народа" стала драйвером знаковых для Украины решений, - говорит 42-летний Владимир Зеленский на съезде партии "Слуги народа" в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в столице 31 августа. Он также представлял местные команды в регионах.

- Почти во всех областных центрах "Слуга народа" выдвигает своих кандидатов. Но и эксперты, и избиратели понимают - большинство этих людей не смогут пройти даже во второй тур. Это означает, что есть договоренности, - говорит Игорь Попов, 48 лет, президент аналитического центра "Политика".

- В местных советах будут коалиции из представителей партии старого мэра и президентской. Так смогут поделить должности и финансы на двух игроков.

Какая будет эта кампания?

- Простых выборов у нас не бывает. Но к типичным проблемам добавляется карантин и сложная избирательная система из тех, которые мы применяли. Из-за эпидемии будет ниже явка избирателей. Вероятно, менее 50 процентов. А если люди будут бояться идти на участки, то может быть и 35-40. Это исказит результат.

Также будет много испорченных бюллетеней. Людям будет трудно привыкнуть к новым правилам, что куда писать.

Как стартовала в этой кампании правящая партия?

- Год тому назад у них были рекордные результаты. Сформировали под себя вертикаль исполнительной власти. Хотели закрепить это на местных выборах. Сейчас мы видим, что этого не произойдет. Это будет результатом недоработок центральной власти.

Также у них кадровый голод. Заявляли о новых лицах, а сейчас на ключевые должности выдвигают людей, которые уже были во власти.

В одном или двух областных центрах "Слуга народа" сможет выиграть выборы мэров. В остальном - власть поддерживает действующих городских голов, несмотря на политические разногласия.

Президент помогает своей партии в предвыборной агитации?

- Президент - ее главный актив. Партия построена вокруг него. К Зеленскому уровень доверия людей остается высоким. Ошибки связывают с его назначенцами, с депутатами, а не лично с главой государства. Поэтому его попросили или убедили представлять кандидатов и заниматься агитацией. В некоторых регионах может добавить немного процентов. Но не так много, чтобы повторить прошлогодний успех.

Как оцените старт оппозиционных сил?

- "Европейская солидарность" выбрала правильную нишу и стратегию - объединить всех, кто недоволен политикой безопасности президента. И кого не устраивает культурная и языковая политика руководства страны. Можно сказать, что "ЕС" полностью съела "Голос". И во многих других национал-демократических или национал-патриотических партий тоже будет отбирать избирателей.

А у "Батьківщини"?

- В "Батьківщині" проходят внутренние реформы. Во многих областных организациях меняется руководство. Это усложнит ситуацию для этой партии.

Могут ли отменить выборы в регионах, которые попадут в красную зону карантина?

- Окончательного решения нет. По Конституции это не может стать основанием для отмены выборов. Единственный законный способ - объявление чрезвычайного положения в стране или в отдельных регионах. Если статистика заболеваемости будет резко расти, то не исключаю, что такой вопрос возникнет. Это будет вынужденная мера. Но решение должно быть максимально прозрачное и понятное для общества.

Еще через решение Совета национальной безопасности и обороны или областных комиссий техногенной безопасности могут ограничить определенные виды предвыборной агитации. Например, встречи в трудовых коллективах, от двери к двери, концерты. Это также повлияет на гонки. Потому что для некоторых партий это было основным видом агитации.

Кто из партий предлагает избирателям что-то новое?

- Труднее всего "Слуге народа". С одной стороны, они снова говорили об обновлении. А с другой - представляли людей, которые не являются новыми в политике. Поэтому их слова выглядят нелогично. Если вы год у власти, должны были что-то сделать и говорить об успехах.

На что должны обращать внимание избиратели?

- Главный совет - осознать, что это местные выборы. Надо смотреть, что кандидаты говорят о карантине, о местном бюджете, об освещении - то есть о проблемах, на которые влияют местные советы.

Надо выбирать людей, которые будут думать не об участках земли для родственников. А чтобы город или область лучше использовали ресурсы, которые имеют.