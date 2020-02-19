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четверг, 20 февраля 2020 07:15

В правительстве насчитали 100 достижений

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17 февраля правительство передало Верховной Раде отчет о деятельности за прошлый год. Документ расписали на 309 страницах.

— Пытались оставить только то, что действительно меняет положение вещей в стране, — говорит министр Кабинета министров 34-летний Дмитрий Дубилет.

Заявили о 100 достижениях. В частности, передали на приватизацию 530 государственных предприятий. Реконструировали и построили 54 детсада, приобрели 381 школьный автобус. Обеспечили вакцинами каждый пункт прививок, начали тестировать в больницах электронные медицинские карты. Льготы на жилищно-коммунальные услуги стали выплачивать живыми деньгами. Работает ипотечное кредитование под 3% для участников боевых действий. Приняли на вооружение 55 образцов военной техники. Обновили налоговую и таможенную службы. Снизили в январе цену на газ для населения на 25% — до 5580 грн за тыс. кубометров. Открыли фонд энергоэффективности для ОСМД. В прошлом году средняя зарплата выросла на 18,4% — до 10 497 грн.

Кабмин во главе с премьер-министром 35-летним Алексеем Гончаруком работает шестой месяц.

— Лучшее, что произошло — совместное с Нацбанком снижение правительством ставки заимствований для Украины. Учетная ставка (процент, под который НБУ выдает кредиты коммерческим банкам. — ГПУ) снизилась до 11,5 процента. Для предпринимателей и потребителей кредиты стали доступнее, — говорит экономист Владимир Дубровский, 57 лет.

— Еще один позитив — активизировалась приватизация, круг предприятий для нее расширили. Не знаем, какой будет результат земельной реформы, но ее подготовку провели хорошо.

Правительство записало себе в достижение доступные кредиты для бизнеса под 5-7-9 процентов. Этого еще нет. И начало не обнадеживает. Первый кредит пошел не мелкому, а среднему бизнесу.

Шансы на реформированную таможню остаются. Заработали сканеры, изменились кадры. Однако до сих пор как шел "контрабас", так и идет. Надо еще что-то делать, чтобы реформа состоялась.

Налоговой поможет только полная перезагрузка — от руководителей до инспекторов, которые имеют возможность кошмарить бизнес. Сохраняется "азаровщина": Министерство финансов ставит планы, а налоговая отчитывается об их выполнении и перевыполнении.

Кабмин должен заняться стратегическим планированием, если ставят амбициозные цели о 40 процентах роста ВВП за пять лет.

Правительство Гончарука нельзя назвать провальным. Такими были правительства Лазаренко, Пустовойтенко и Тимошенко, которая проворонила мировой экономический кризис 2008-го. Но нынешний Кабмин - и не гиперуспешный. Прорывов нет. Если удастся провести земельную реформу — это будет большой успех.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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