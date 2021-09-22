В Бюро экономической безопасности будут платить до 70 тысяч гривен

- Мы считаем реальным запустить Бюро экономической безопасности до конца ноября, - говорит 49-летний Вадим Мельник на пресс-конференции 14 сентября. Был избран руководителем вновь созданного ведомства. Планировали начать работу с 25 сентября.

БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрели 587 млн ​​грн на финансирование нового органа. В проекте на 2022-й - планируется выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты - от 40 тыс. грн. С учетом премий и надбавок могут достигать 60-70 тыс. грн. Будут аналитики и детективы, предусматривает закон. Последние будут иметь звания, как и полицейские. Также будут владеть оружием. Ведомство будет координировать Министерство финансов.

За два-три месяца Мельник планирует принять в штат не менее 30% работников, чтобы начать работу. Набирать будут по конкурсу.

Создание Бюро - одно из условий сотрудничества с международными кредиторами. Об этом ведомство много лет просил бизнес. Бюро должно остановить "маски-шоу" - визиты силовиков к предпринимателям с целью давления.

- Будет в лучшем случае небольшое улучшение. В худшем - это станет антиреформой из-за концентрированных полномочий, - говорит экономист 58-летний Владимир Дубровский.

- Победителем конкурса на главу ведомства стал налоговый милиционер. Будет набирать на должности своих бывших коллег. Надежды пессимистичны. Быстро такой орган можно сформировать только из готовых кадров. Для перезагрузки нужно искать и готовить новых специалистов. Их добропорядочность следует тщательно проверять. Если все делать в спешке, то нет другого варианта, как переодевать налоговых милиционеров. Человека, который брал "серые" деньги, сложно переучить работать на зарплату.

В Бюро есть незначительный предохранитель - ограниченное количество работников. Будет меньше возможностей устраивать проверки. Но вопрос в том, кого будут проверять, по каким основаниями и какие будут последствия.

- Пропускаем свой шанс. Все новые органы - от НАБУ до БЭБ - надо было формировать только из молодых людей, которые никогда не работали в силовых ведомствах, - говорит экономист Алексей Кущ, 43 года.

- У нас много юристов, аудиторов - молодые выпускники. Можно в качестве советников привлекать специалистов с опытом. Но набирать в такие органы следует абсолютно новых людей. Как в начале 1990-х делали в Польше, Чехии, Словакии. Да, было снижение эффективности деятельности в первые годы, но за три-четыре года система обновилась и стала работать эффективно. Потому что старые кадры будут тянуть в новые структуры свои схемы, связи, кумовство.

Ключевая функция БЭБ - навести порядок в экономической деятельности правоохранительных структур. Одна из главных проблем сейчас - каждое силовое ведомство имеет свои подразделения по якобы борьбе с экономической преступностью. Даже Антикоррупционное бюро и Госбюро расследований пытаются влезать в экономические вопросы. Получается так, что есть система распределения влияний. СБУ занимается контрабандой, налоговая - системой начисления НДС. Это вредит стране, потому что создает имидж территории беззакония. Иностранцы здесь работать не хотят.

Бюро экономической безопасности должно взять на себя рычаги борьбы с экономическими преступлениями. Именно в аналитическом аспекте, а не физическом - как у нас любят, с "масками-шоу". 90 процентов работы должно быть на предупреждение. Сейчас сначала блокируют деятельность предприятия, а затем ищут доказательства вины. Ключевое здесь - наличие политической воли, чтобы дублирующие полномочия силовиков исчезли. Иначе орган получит "хлебную" территорию, а пользы для страны не будет.

С женой имеют шесть квартир

20 августа Кабмин назначил Вадима Мельника директором Бюро экономической безопасности. До этого девять месяцев был председателем Государственной фискальной службы. Преподавал в Сумском государственном университете. С 2011 по 2013 год возглавлял Управление расследований по особо важным делам в рамках Государственной налоговой службы. Во времена Виктора Януковича получил должность в Министерстве доходов и сборов. В 2014-ом начал работать в Государственной фискальной службе. В декларации за 2019-й указывал, что имеет квартиру в Киеве на 159,4 "квадрата", земельный участок на Сумщине. Владел паркоместом и квартирой на 72,2 кв. м в Ирпене. Там же у жены Елены указал нежилое помещение более чем на 100 "квадратов", две квартиры, два паркоместа, земельный участок, нежилые и торгово-офисные помещения. Семья имела одно авто - "Ленд Ровер" 2017 года, согласно декларации.

За 2020 год Мельник указал, что жена приобрела квартиры в Одессе на 102 кв. м и в Турции - 75 кв. м. Другая недвижимость осталась в собственности. Семья имеет более 1,9 млн грн наличными. Почти 43 тыс. грн держат в банках. В прошлом году Мельник заработал более 1 млн грн в университете и предпринимательской деятельностью. Получил 139 тыс. грн пенсии. Владеет ружьем стоимостью 168 тыс. грн. У жены указал более 2,6 млн грн. Авто указал то же. У супругов есть дочь и сын.