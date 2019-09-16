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вторник, 17 сентября 2019 07:16

Украинский могут оставить без лекарств

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10 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон "О государственных закупках". Они отменяют возможность приобретать лекарства через международные организации. Большинство операций должно перейти в подчинение государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения 56-летняя Ульяна Супрун назвала законопроект попыткой новой власти возродить фармацевтическую мафию, которая процветала во времена председательства в Минздраве Раисы Богатыревой.

- Проведение "тендеров" в закрытых кабинетах, откаты и договоренности и сотни миллионов гривен налогоплательщиков, беспощадно разворовывали. Эти деньги оседали в карманах мошенников. С 2016 года, когда заработали закупки лекарств через международные организации, теневые схемы утратили силу, - говорит Супрун.

Если новую редакцию закона примут, украинцы останутся без многих дорогих лекарств, вакцин и медицинских изделий, считают в благотворительном фонде "Пациенты Украины". Больницы не смогут получать препараты космеген, онкоспар и эрвиназа для лечения рака у детей, потеряют доступ к радиофармацевтическим препаратам с коротким сроком годности, которые применяют в кардиохирургии, к катетерам Сван-Ганса и стентам.

- Государственное предприятие "Медицинские закупки" не успело нарастить потенциал. Оно не обладает такими юридическими полномочиями, как международные агентства закупок. Законопроект в редакции лишает украинцев доступа к лекарствам и вакцинам, - говорит исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации признают, что благодаря международным закупкам удалось улучшить ситуацию с обеспечением больниц препаратами. Обещают внести поправки, которые отсрочат изменения.

- Есть понимание, что международные закупки нужно продолжить минимум на два года для лекарств и медицинских изделий, а для вакцин - навсегда. Эти правки договорились подать между первым и вторым чтением, - рассказывает член комитета 36-летняя Ольга Стефанишина.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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