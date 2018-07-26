Украинские художники просят Сенцова прекратить голодовку

Политзаключенный 42-летний Олег Сенцов голодает 75-й день в колонии строгого режима города Лабитнанги Тюменской области России. Его вывозили из тюрьмы в реанимацию местной больницы.

— Информация о состоянии Олега сейчас идет разная. Ожидаю подробностей от советника Путина по правам человека, — говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, 58 лет. — Со слов адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов чувствует себя нехорошо. Его хотели начать принудительно кормить, но Олег отказался. Есть информация, что ему давали питательную смесь. Но подтверждения нет, потому что меня туда не пускают. Обратилась к Верховному комиссару по правам человека Организации Объединенных Наций и его коллеге из Совета Европы. Попросила отправить к Олегу своих представителей.

Британское издание "Индепендент" распространило информацию, что украинец находится в предсмертном состоянии. Это опровергла сестра заключенного 37-летняя Наталья Каплан:

— Я такого никому не говорила. Похорон не будет, не дождетесь.

Более 50 украинских художников, писателей и музыкантов написали письмо Олегу Сенцову. Среди них писательница Лина Костенко, поэт Иван Малкович. Просят прекратить голодовку.

"В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошо. Но такой крепкий духом человек нужен нам живой. Для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших ребят, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Просим от имени всех нас прекратить голодовку", — сказано в письме.

Олега Сенцова задержали 11 мая 2014 года в оккупированном Симферополе работники Федеральной службы безопасности РФ. Обвинили в намерениях устроить теракт. 25 августа 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018-го режиссер объявил бессрочную голодовку.