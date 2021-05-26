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четверг, 27 мая 2021 05:30

Украинцы требуют референдума против распродажи черноземов

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Украинцы готовы воспользоваться конституционным правом на волеизъявление и сказать "нет" распродаже украинской сельскохозяйственной земли, которую власть планирует начать с 1 июля.

Зеленский еще как кандидат в президенты обещал принять закон о референдуме, чтобы люди могли влиять на важные для страны решения. Украинцы дождались этого инструмента демократии только в январе 2021-го. Однако нормы этого закона слишком сложные, поэтому инициировать всеукраинский опрос о продаже земли оказалось трудно.

Поддержку в организации референдума пообещала команда "Батьківщини". Эта политическая сила последовательно отстаивает позицию, что судьбу украинской земли должны решать граждане.

Команда Юлии Тимошенко помогла 22 мая собрать инициативную группу земельного референдума под Киевом. Люди со всех уголков Украины - из Борислава и Харькова, Белой Церкви и Запорожья - приехали показать власти готовность защищать землю.

Созданная из числа участников счетная комиссия провела необходимую работу для выполнения всех предусмотренных законом юридических процедур. В инициативную группу вошли 11 тыс. желающих, которые вскоре начнут сбор 3 млн подписей для проведения всенародного опроса. Озвучили и вопрос будущего референдума: Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?

Участников поддержала лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

- С вашей силой убедительности, верой и патриотизмом вы поднимете всю Украину. Я в вас верю!

Председатель инициативной группы, президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич сказал, что этот день должен войти в историю как сохранение независимости Украинского государства путем защиты земли.

Людей возмутило решение властей, вместо развития сельского хозяйства и семейного фермерства выбрала путь масштабной распродажи украинских черноземов. Они составляют 72% территории страны. Принятые в спешке во время локдауна земельные законы выписаны так, чтобы предоставить неограниченные права и преференции агрохолдингам и финансовым группам, а своего землевладельца оставить вне игры. Для этого "слуги народа" по настоянию президента в прошлом году протащили базовый закон, разрешающий продажу сельскохозяйственной земли. А несколько недель тому назад сняли последние предохранители. Приняли законы, которые предусмотрели продажу земли иностранцам, удалили понятие "особо ценные земли", позволили снимать плодородный слой почвы и добывать полезные ископаемые. Окончательно земельную аферу президента оформили электронными аукционами, на которых отечественные фермеры будут соревноваться с мировыми корпорациями.

Более 70% граждан выступают против таких планов президента, по данным социологов.

Единственная фракция, которая не дала голосов ни за один земельный закон, это "Батьківщини". Ее депутаты неоднократно подчеркивали, земля - ​​это невозобновляемый ресурс, принадлежащий украинскому народу и следующим поколениям.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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Дата
27
мая

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