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вторник, 17 сентября 2019 07:41

Украинцы переживают "медовый месяц"

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55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Это самый высокий показатель за восемь лет. 18% украинцев это направление оценивают как неправильное, 26% не определились. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 сентября.

Деятельностью президента Владимира Зеленского доволен 71% опрошенных, 11% - противоположного мнения. С июля его уровень поддержки вырос почти в полтора раза.

За 41-летнего Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.

- Зеленский победил на президентских выборах и утвердился на парламентских. Это дало ему хорошую основу. И он до сих пор находится в режиме избирательной кампании - играет на позитиве, затрагивает популярные темы, - говорит политолог Николай Давидюк, 31 год.

- Больше всего прибавил в августе - когда все политсилы взяли паузу, а президент со "Слугой народа" были на виду. Помогли новые люди в списках и хамоватое поведение в разговорах с чиновниками.

Зеленский пытается отвечать на запросы, которые показывает социология. 92 процента украинцев хотели снятия с депутатов неприкосновенности - ее сняли. Но сможет ли он принимать непопулярные, но нужные стране решения? Пока таких шагов не было.

Украинцы еще переживают "медовый месяц" - многое прощают. Например то, что Кабмин боится брать на себя политическое лидерство, сказать что-то не то, прячется (премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что отныне заседания Кабинета министров будут закрытыми для СМИ. По их результатам члены правительства будут сообщать журналистам о принятых решениях. - ГПУ). Украинцы дают власти шанс. Надеются, мечтают и верят. Если произойдет обрыв рейтинга, он будет резкий.

- Многие из тех, кто голосовал за Зеленского, поддерживали не его, а были против тогдашней политической системы. Теперь из протестного электората выстраивается группа его сторонников. Этим умело занимается Офис президента, - говорит политический консультант 54-летний Алексей Ковжун.

- Касаются только тех историй, которые объединяют граждан. Например, лишение депутатов неприкосновенности. В 2009 году людей больше беспокоила неприкосновенность, чем медицина или низкие пенсии. Хотели подержать за горло депутатов. Теперь лишили - все в восторге. Приняли закон об импичменте. То, что он недоработанный, принятый с нарушением регламента - неважно. Потому что это ответ на запрос украинцев. Разговоры "давайте сократим парламентариев" тоже нравятся людям. Во время освобождения заложников Кремля Зеленский не стал делать официоза - всех встретил, поздравил и уехал. Это было сделано со вкусом и тактом.

Зеленский имеет громоотвод - Богдана (Андрей Богдан, руководитель Офиса президента. На День Независимости летал в город Сен-Тропе на юге Франции на свадьбу юриста Андрея Довбенко. Там были и нардепы от "Слуги народа" и судьи. - ГПУ). Тот концентрирует на себе весь негатив, такой себе "плохой парень".

Рейтинг Зеленского может держаться долго, если не ударит экономический кризис. Потому что президент, его команда и партия - это моносила, они ответственны за все. И поддержка, которая сейчас кажется прочной, может посыпаться.

- В обществе есть надежда, что изменятся правила игры, которые много лет не удовлетворяли. Пока разочарования нет. Сохраняется надежда, что с коррупцией будет покончено. И завершится война, - говорит социолог Евгений Головаха, 69 лет.

- Страна движется к модернизации. А это осовременивание. Сейчас во всем мире популярны молодые элиты. Старшему поколению в политике трудно справиться - изменения слишком быстрые. Какими они будут реально, увидим через полгода.

Доверие к власти - положительный признак. Если она потеряет эту возможность, не проведет институциональные изменения, это станет трагедией для страны. Украинцы критичны. Несколько серьезных ошибок власти - и будет так, как с предшественниками. Главная задача новой команды - активнее заниматься внутренними проблемами.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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