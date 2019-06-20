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пятница, 21 июня 2019 06:55

"Украина является лидером в Европе по расходованию денег на выборах"

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— Большое количество правок — более четырех тысяч. Надеюсь, на этой неделе сможем интенсивнее их пройти. Обществу и многим народным депутатам надо объяснить его преимущества, — говорит председатель Верховной Рады 48-летний Андрей Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп 18 июня.

Народные депутаты начали рассматривать поправки в проект кодекса со вторника. Поставили единственным в повестке дня. По состоянию на 19 июня обработали 783 из 4568.

Документ приняли в первом чтении два года тому назад. Теперь должно пройти второе чтение.

Предлагается, что помимо общенационального партийного списка кандидатов, одинакового для всей страны, политсилы должны будут сформировать отдельные списки для каждого из 27 регионов (кроме 24 областей — Киев, поделенный на левобережный и правобережный регионы. На Днепропетровщине отдельно выделен Криворожский регион. А Южный будет включать Херсонщину и Крым с Севастополем. — ГПУ). Партии будут выставлять на каждом округе минимум пятерых кандидатов. Избиратель голосует за партию и, по желанию — за кандидата в списке. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% голосов.

В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. По такой же системе их будут избирать на внеочередных выборах, запланированных на 21 июля.

— Шансы на принятие — высокие, несмотря на низкую явку депутатов, — говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 45 лет.

— В принятии кодекса заинтересован Парубий. Он много раз обещал это избирателям, идет вторым в списке "Европейской солидарности". Провал голосования будет для него репутационным ударом.

Перед выборами заинтересованы и остальные политсилы, которые подписывали коалиционное соглашение (в 2014-ом "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" — нынешняя "ЕС", "Батьківщина", Радикальная партия и "Самопоміч" подписали соглашение. Декларировали отменить депутатскую неприкосновенность и принять пропорциональную систему выборов по открытым спискам. — ГПУ). При любых обстоятельствах, следующая Верховная Рада должна будет усовершенствовать документ.

Проблем есть несколько. Кодекс не запрещает полностью политическую рекламу. Если это сделать, политика станет дешевой, богатые и менее богатые политические силы сравняются. Сейчас Украина является лидером в Европе по расходованию денег на выборах.

Второе — сделать максимальную прозрачность средств. Чтобы кандидаты, партии отчитывались ежедневно онлайн за каждую гривну на счетах. Без этого система открытых списков не сработает. Вместо новых элит увидим в парламенте крупный бизнес, прежде всего аграрный. Качество от этого не улучшится.

Избирательные комиссии должны быть профессиональные. Их члены должны проходить сертификацию — учиться законам. Так уменьшим беспорядок в работе.

Ввести параллельный электронный подсчет от участка до ЦИК. Чтобы члены комиссий ставили электронные подписи, а информация появлялась на центральном сайте. До сих пор видим очереди и спанье на мешках с документацией под окружными комиссиями.

Миллионы граждан за рубежом, в частности, из-за нехватки финансов, не могут проголосовать на местных, парламентских и президентских выборах. Эту проблему тоже нужно решать.

Пока среди депутатов не видно дискуссии. Идет техническое проваливание правок. Сначала фракции засыпали ими комитет. Теперь процесс будет длиться неделями.

Если кодекс примут, его отсрочат до 2020 года. Один из минусов - большие округа. Чтобы встретиться с избирателями, кандидатам придется кататься по области больше, чем по 200 километров. Это потребует в разы больших затрат, чем на нынешних мажоритарных округах. Проблемой остается партийная коррупция."

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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