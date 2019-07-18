Украина - превыше всего! Националисты объединились и идут в парламент единым фронтом

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 702
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2115
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 999
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1485
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 171
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 05:45

Украина - превыше всего! Националисты объединились и идут в парламент единым фронтом

  Комментировать
 

Происходит поистине историческое событие, которое, вероятно, еще будет оценено временем и будущими поколениями украинцев. Это событие, которое патриоты ожидали многие десятилетия - мощное объединение националистических сил ради качественных изменений в государстве. Шесть политических сил - ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Украинская добровольческая армия Дмитрия Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов - идут на выборы в Верховную Раду единым списком. Идут, чтобы в условиях войны и неопределенности противостоять олигархическим политпроектам и защитить нацию от всех опасностей.

Возглавляет этот поход объединенных националистов на выборах лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

В первую пятерку также входят лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский. Соответствующее решение принял съезд ВО "Свобода" 9 июня этого года.

"Только националисты могут стать щитом, который остановит реванш промосковской нечисти. Должны вернуть украинцам чувство достоинства и гордости. Должны забрать то, что принадлежит нам по праву. У нас особая миссия: не посрамить славы героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте. Она не даст уничтожить Украинское государство и покажет качественную работу в пользу украинской нации, обеспечение достойной жизни для каждого украинца. Изменения мы можем предложить не просто на словах, а уже реальными наработанными законопроектами ", - отмечает во время съезда лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Кроме общего списка, также утверждают перечень кандидатов в одномандатных мажоритарных округах. На выборы националисты идут с программой "Украина - превыше всего!"

Первая двадцатка списка националистов:

1. Олег Тягнибок - лидер Всеукраинского объединения "Свобода".

2. Андрей Билецкий - народный депутат Украины, лидер "Национального корпуса" и Азовского движения, основатель и первый командир полка "Азов", участник московско-украинской войны, политзаключенный.

3. Дмитрий Ярош - командующий Украинской добровольческой армии, участник московско-украинской войны, народный депутат Украины.

4. Андрей Тарасенко - лидер "Правого сектора", участник московско-украинской войны.

5. Руслан Кошулинский - вице-спикер Верховной Рады Украины (2012-2014), глава Секретариата ВО "Свобода", участник московско-украинской войны.

6. Богдан Бенюк - заместитель Председателя ВО "Свобода", заведующий кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого, профессор, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

7. Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба "Национального корпуса", ветеран полка "Азов", участник московско-украинской войны.

8. Александр Сыч - председатель Ивано-Франковского областного совета, заместитель председателя ВО "Свобода" по вопросам идеологии, доктор исторических наук, профессор.

9. Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино.

10. Юрий Сиротюк - директор Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований", руководитель фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете, участник московско-украинской войны, политзаключенный.

11. Олег Петренко - народный депутат Украины, ветеран полка "Азов", участник московско-украинской войны.

12. Анатолий Витив - заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Волынской областной организации ВО "Свобода".

13. Андрей Левицкий - руководитель Информационной службы ВО "Свобода".

14. Василий Лабайчук - член Провода движения "Правый сектор".

15. Александр Алферов - спикер "Национального корпуса", кандидат исторических наук.

16. Андрей Мохник - заместитель Председателя ВО "Свобода".

17. Алексей Кайда - руководитель избирательного штаба ВО "Свобода", кандидат наук по государственному управлению, участник московско-украинской войны.

18. Арсений Климачов (Билодуб) - член Провода движения "Правый сектор", лидер группы "Сокира Перуна".

19. Виктор Шендибило - юрист, помощник-консультант народного депутата, ветеран полка "Азов", участник московско-украинской войны.

20. Олег Панькевич - заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Львовской областной организации ВО "Свобода".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина - превыше всего! Националисты объединились и идут в парламент единым фронтом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 243788
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 29170
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 28062
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 18570
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16893
Политика
Полтавская мафия выступила против Олега Петровца
Полтавская мафия выступила против Олега Петровца
"Стану голосом простых людей в Раде"
"Стану голосом простых людей в Раде" Просмотров: 9
Реванш перестал быть страшилкой - он имеет имена и номера законопроектов
Реванш перестал быть страшилкой - он имеет имена и номера законопроектов Просмотров: 27
Сергей Иващенко знает, что нужно бизнесу, и сможет помочь развитию экономики страны
Сергей Иващенко знает, что нужно бизнесу, и сможет помочь развитию экономики страны
"Засеять" округ величиной с область будет сложнее
"Засеять" округ величиной с область будет сложнее Просмотров: 36
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
Голосов: 137
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua