Украина - превыше всего! Националисты объединились и идут в парламент единым фронтом

Происходит поистине историческое событие, которое, вероятно, еще будет оценено временем и будущими поколениями украинцев. Это событие, которое патриоты ожидали многие десятилетия - мощное объединение националистических сил ради качественных изменений в государстве. Шесть политических сил - ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Украинская добровольческая армия Дмитрия Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов - идут на выборы в Верховную Раду единым списком. Идут, чтобы в условиях войны и неопределенности противостоять олигархическим политпроектам и защитить нацию от всех опасностей.

Возглавляет этот поход объединенных националистов на выборах лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

В первую пятерку также входят лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский. Соответствующее решение принял съезд ВО "Свобода" 9 июня этого года.

"Только националисты могут стать щитом, который остановит реванш промосковской нечисти. Должны вернуть украинцам чувство достоинства и гордости. Должны забрать то, что принадлежит нам по праву. У нас особая миссия: не посрамить славы героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте. Она не даст уничтожить Украинское государство и покажет качественную работу в пользу украинской нации, обеспечение достойной жизни для каждого украинца. Изменения мы можем предложить не просто на словах, а уже реальными наработанными законопроектами ", - отмечает во время съезда лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Кроме общего списка, также утверждают перечень кандидатов в одномандатных мажоритарных округах. На выборы националисты идут с программой "Украина - превыше всего!"

Первая двадцатка списка националистов:

1. Олег Тягнибок - лидер Всеукраинского объединения "Свобода".

2. Андрей Билецкий - народный депутат Украины, лидер "Национального корпуса" и Азовского движения, основатель и первый командир полка "Азов", участник московско-украинской войны, политзаключенный.

3. Дмитрий Ярош - командующий Украинской добровольческой армии, участник московско-украинской войны, народный депутат Украины.

4. Андрей Тарасенко - лидер "Правого сектора", участник московско-украинской войны.

5. Руслан Кошулинский - вице-спикер Верховной Рады Украины (2012-2014), глава Секретариата ВО "Свобода", участник московско-украинской войны.

6. Богдан Бенюк - заместитель Председателя ВО "Свобода", заведующий кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого, профессор, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

7. Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба "Национального корпуса", ветеран полка "Азов", участник московско-украинской войны.

8. Александр Сыч - председатель Ивано-Франковского областного совета, заместитель председателя ВО "Свобода" по вопросам идеологии, доктор исторических наук, профессор.

9. Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино.

10. Юрий Сиротюк - директор Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований", руководитель фракции ВО "Свобода" в Киевском городском совете, участник московско-украинской войны, политзаключенный.

11. Олег Петренко - народный депутат Украины, ветеран полка "Азов", участник московско-украинской войны.

12. Анатолий Витив - заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Волынской областной организации ВО "Свобода".

13. Андрей Левицкий - руководитель Информационной службы ВО "Свобода".

14. Василий Лабайчук - член Провода движения "Правый сектор".

15. Александр Алферов - спикер "Национального корпуса", кандидат исторических наук.

16. Андрей Мохник - заместитель Председателя ВО "Свобода".

17. Алексей Кайда - руководитель избирательного штаба ВО "Свобода", кандидат наук по государственному управлению, участник московско-украинской войны.

18. Арсений Климачов (Билодуб) - член Провода движения "Правый сектор", лидер группы "Сокира Перуна".

19. Виктор Шендибило - юрист, помощник-консультант народного депутата, ветеран полка "Азов", участник московско-украинской войны.

20. Олег Панькевич - заместитель Председателя ВО "Свобода", председатель Львовской областной организации ВО "Свобода".