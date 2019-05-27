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вторник, 28 мая 2019 07:56

У России есть месяц, чтобы освободить украинских моряков

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25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков и вернуть три корабля. Через месяц РФ должна отчитываться трибуналу о выполнении. "За" проголосовали 19 судей. Против выступил лишь представитель России Роман Колодкин.

— Решение трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Мы ожидаем, что РФ быстро и в полном объеме выполнит его, — говорит 45-летняя Елена Зеркаль, председатель украинской делегации в Международном трибунале. - На исполнение решения есть месяц.

В Кремле заявили, что не будут выполнять решение трибунала. Считают, что надо провести над моряками следствие и суд.

— Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд, — говорит пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 51 год.

— Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права не ставит ни во что, говорит экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, 63 года. — Такова суть политики этого государства. Оно трактует международное право как хочет.

— Решение трибунала по меньшей мере означает почти автоматическое продление антироссийских санкций в июне (введены с 2014 года 41 страной против отдельных граждан и секторов экономики страны-агрессора. — ГПУ). Это — программа-минимум. Как максимум — оно может подтолкнуть западных партнеров пойти дальше. Ввести секторальные санкции в финансовой и военной сферах, энергетике. Они должны доказать Путину, что удерживать наших моряков очень дорого.

Из Организации Объединенных Наций за невыполнение решения трибунала Россию не исключат. Однако лучший способ привести РФ к порядку — экономическими методами. Надо объяснить, что продолжение агрессивной политики для нее гораздо хуже, чем идти в русле нормальных отношений, которые должны быть характерными для цивилизованных стран.

25 мая исполняется полгода, как в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Захватили в плен 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины.

Конвой следовал из Одессы в Мариуполь. Не доходя до пролива, на него напали российские пограничные корабли.

После так называемых судов в Крыму, моряков вывезли в Москву. Обвинили в попытке незаконного пересечения российской границы вооруженной группой. Кремлевский суд несколько раз продлевал им арест, до конца июля они будут находиться за решеткой.

— Возможностей донести до них информацию обо всем том, что мы делаем, чтобы вернуть их домой, еще меньше, — рассказывает 34-летняя Евгения Эйдер, мать самого младшего из пленников 19-летнего Андрея Эйдера. В плену он находится дольше, чем успел послужить — подписал контракт лишь за полтора месяца до захвата. — От Андрея мы еще не получили ни одного написанного вручную письма. И он от нас не получил ни одного. Письма от чужих людей ему передают.

Моряки заявили, что они военнопленные и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными". Не общаются со следствием.

— Никогда раньше российская власть не захватывала одновременно такое количество иностранных граждан, — говорит Николай Полозов, 39 лет, руководитель группы адвокатов по делу моряков. — Ребята в плену держатся с достоинством. Свиданий следствие категорически не предоставляет. Позвонить по одному разу разрешили лишь пяти морякам через пять с половиной месяцев содержания. Почта приходит с опозданием на три с половиной месяца. Но все равно сохраняют позитивный настрой и готовы бороться до самого освобождения.

280 000 000 гривен составляют убытки от захвата Россией украинских судов в Керченском проливе. Об этом говорит главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ, София СТАРОКОНЬ
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Дата
28
мая

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