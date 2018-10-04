У Порошенко нет бизнеса в России

— У меня был бизнес в России до 2014 года. Но война все изменила. И я хочу, чтобы все услышали — у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого, — говорит президент 53-летний Петр Порошенко 29 сентября в Харькове на открытии 10-го Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

— Хочу отметить: я не оправдываюсь, а наоборот — обвиняю своих политических оппонентов, — продолжает глава государства. — Обвиняю в откровенной лжи, в черном пиаре, подыгрывании российской пропаганде. В желании любой ценой прийти к власти.

Я пришел из бизнеса. Но свою долю в наибольшем активе, корпорации "Рошен", передал в доверительную собственность всемирноизвестной компании "Ротшильд". После аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет. Но оккупантам дарить его никто не намеревается. И я каждый раз заявляю об этом — вношу его в электронную декларацию.

Порошенко также рассказал о закрытии производства на Липецкой кондитерской фабрике:

— По приказу Путина Липецкая кондитерская фабрика с первых дней агрессии была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать в управление. Он умышленно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии фабрики в России. Оппозиция все поняла, но пас от Кремля приняла. Именно поэтому менеджмент "Рошена" решил закрыть это предприятие. Кто желает, может поехать в Липецк и проверить — замки на воротах, уволены тысячи работников, остановлено производство. Которое, кстати, стоит 700 миллионов долларов.

Раньше народный депутат Виктор Чумак заявил, что передал Петру Порошенко письмо, подписанное 40 парламентариями. В документе — просьба подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у президента незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорах, а также данные об уклонении от налогообложения в Украине.

Под письмом подписались лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, народные депутаты из фракции "Самопоміч", в частности ее глава Олег Березюк, нардеп из фракции Радикальной партии Юрий Чижмарь, вице-спикер парламента Оксана Сыроид, нардепы из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, Мустафа Найем, а также некоторые внефракционные члены парламента.

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, 46 лет, заявил, что изложенная информация не отвечает действительности и является грязной технологией:

— В этой писанине четко просматривается почерк человека, неизменно присутствующего в экспертных мониторингах как лидер по неправде. И следы политической силы, которая никогда не была переборчивой в средствах борьбы за власть. Именно последняя активнее всего продвигает тезис о несуществующем бизнесе Порошенко в России и с Россией. В частности не гнушается заниматься этим и на телеканалах, которые взяли на себя роль пятой колонны Кремля.