У Олега Сенцова возникли проблемы с сердцем

У политзаключенного Кремля 42-летнего Олега Сенцова развилась гипоксия. Его внутренним органам и крови недостает кислорода. Украинский режиссер голодает 145-й день в колонии строгого режима "Белый медведь" города Лабитнанги Тюменской области России.

— У него обострение, сердечная недостаточность, ревматизм. Плюс появились проблемы с печенью и почками, — говорит адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, 44 года.

— Изменился состав крови, — продолжает Динзе. — Поэтому Олегу прокапали глюкозу, назначили лекарства, питательные смеси, которые нужно принимать.

В случае резкого ухудшения состояния здоровья украинца будут кормить принудительно, заявили в администрации колонии.

Олега Сенцова похитила российская спецслужба из оккупированного Крыма. Приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов на полуострове.

30 сентября российская "Новая газета" написала, что Кремль готов вести переговоры об обмене Сенцова на осужденных в США россиян. Хотят освободить торговца оружием Виктора Бута. Он отбывает наказание в 25 лет в американской тюрьме. А также наркоторговца Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет, и подозреваемую в шпионаже Марию Бутину. Ее арестовали в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Однако информацию о возможном обмене опровергли в Госдепартаменте США 2 октября.

— Мы не меняем уголовных преступников на политических узников, — заявила Ванесса Экер, представительница департамента.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор по делу украинского активиста 47-летнего Владимира Балуха. Его смягчили на месяц — до четырех лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Повторное рассмотрение дела проводили без обвиняемого 3 октября. Балух отказался выходить из камеры.

Владимира Балуха в 2017-м приговорили к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Впоследствии суд увеличил приговор до пяти лет, обвинил в дезорганизации деятельности изолятора временного держания. Балух в знак протеста объявил голодовку. Не употребляет полноценно еду 201-й день. Пьет 50 граммов киселя и воду.

— По законам России, Владимир Балух уже отбыл часть срока и может хлопотать об условно-досрочном освобождении, — говорит 58-летняя Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека Верховной Рады. — Но это сыграет на руку Кремлю. Потому что это шанс выйти на волю, но какой ценой?

У Владимира Балуха есть подозрение на язву желудка или панкреатит. Имеет проблемы с сердцем и внутренними органами.