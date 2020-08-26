"У нас параллельно существуют две страны. Одна шла по Крещатику, вторая - танцевала на Софийской"

— Год тому назад я рассказывал, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины о количестве раненых и погибших за прошлые сутки на передовой. Цифры бывают разные. Но одно сообщение делает утро добрым. Раненых - 0. Погибших — 0, — говорит 42-летний Владимир Зеленский 24 августа на столичной Софийской площади.

Там состоялся концерт с участием украинских артистов. В это время на Крещатике прошел многотысячный Марш защитников, организованный ветеранским движением.

Что сказал глава государства за 18 мин. выступления.

О коронавирусе и медиках:

Мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Самое главное, что у нас есть, — это медики. Они мужественно противодействуют болезни, они наши волшебники и супергерои. Должны быть ответственными, соблюдать правила безопасности. Верю, что преодолеем вирус и будем "болеть" только футболом на трибунах, музыкой на концертах и путешествиями по нашей стране.

Об оккупированных территориях:

Каждая мать хочет, чтобы все ее дети были дома. Сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы они вернулись. В страну, которую они не узнают. Которую мы строим вместе.

Об освобождении пленных:

Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя или 11 погибших , когда был сбит боинг в Иране. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу чужих.

О предшественниках:

Всем, кто готов помогать украинцам строить страну, добро пожаловать присоединяться. К другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед.

О параде в столице:

Наша военная техника - сегодня на востоке. Так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой.

А парад у нас обязательно будет. Парад украинской победы.

- Президент своей речью не способствовал объединению общества. Но и масла в огонь поляризации не добавил. Как шоумен он идеально показал, что у нас параллельно есть две страны, две нации, — говорит 46-летний Евгений Дикий, ученый, ветеран российско-украинской войны.

— Эти две нации вынужденно сосуществуют с момента, когда первым президентом избрали секретаря по идеологии Леонида Кравчука, вместо лидера украинского национально-демократического освободительного движения Вячеслава Чорновила. Так же они были во время "Украины без Кучмы", оранжевой революции, Революции достоинства. Есть нация Майдана, фронта и нация телевизора. Одна шла по Крещатику, вторая — танцевала на Софийской. Они сосуществуют, но не сливаются.

Все президенты до Зеленского пытались делать вид, что этого нет. Но такова реальность.

- Если бы такая речь прозвучала в 1995 году, она была бы революционной. А сейчас 2020-й, идет война. И второй год президента, который обещал большие перемены. Мы не услышали, что он чувствует этот большой исторический контекст, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 56 лет.

— Его речь имела одну мысль, развитую во многих направлениях: "Мы разные, но едины". У общества были другие ожидания.

Людей раскалывает ощущение политического вакуума. Зеленский ничего не предложил. Как и его оппоненты. В такой ситуации растет градус общего недовольства. Президент себя предлагал как альтернативу. Ее мы не увидели. А концерт показал, что у него нет альтернативы. Это было выступление телеканала "Интер", на котором Зеленский был генеральным продюсером образца 2012 года.

Любой президент в речи ко Дню Независимости должен отдать дань уважения тем, кто сделал эту независимость возможной. Тем более, когда стоишь на Софийской площади и рядом Стена памяти с фото погибших в войне.

Должен сказать, что он будет делать в стране следующий год. Обозначить направления, которые будут наполнять независимость новым содержанием. Нам мало быть независимыми. Хотим, чтобы она была наполнена смыслом, благополучием. А нам опять сказали, что должны быть едиными. Это слышим 30 лет, неинтересно.

Украина воюет с агрессором. Что-то должно напоминать о том, что происходит на Донбассе. В свое время на Михайловской площади была экспозиция флагов различных подразделений со следами крови и пуль. Это производит сильное впечатление. Вспомните, как на военные парады смотрели дети. Это важно. Делать вид, что этого нет, неправильно.

Какую бы речь ни произнес президент и какой бы концерт ни организовал, — у Зеленского не было шансов эмоционально конкурировать с Маршем защитников. Это была чрезвычайно мощная акция.

В Украине появилась хорошая традиция манифестации гражданского общества. Люди сами организуются, праздник не отдается на откуп государству. Но такое разделение между государством и обществом выглядит, как антивластная акция. Это нехорошо. Однако здесь вопрос к власти. Это наша независимость. Важные вещи надо понимать спинным мозгом. У президента этого ощущения нет. Этому не научишь.