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четверг, 14 января 2021 06:25

У Коломойского и Ахметова есть свои группы в Раде

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"Примерно 70 депутатов Верховной Рады работают на Игоря Коломойского. Еще 100 - на Рината Ахметова. "Правильно" голосуют, устраивают информационные атаки, блокируют невыгодные для олигархов законопроекты", - пишут журналисты "Бигус Инфо".

Проанализировали голосование за назначение бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко министром энергетики (парламент провалил это решение. - ГПУ), законопроект об инвестиционных нянях, информационную кампанию против бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, представление в Конституционный суд Украины.

"У Коломойского есть две депутатские группы. Первая - "За будущее". В ней партнер и давний друг олигарха Игорь Палица. Вторая - лояльные депутаты из "Слуги народа"- Александр Дубинский, Сергей Швец, Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда, Артем Ковалев. Дубинский подал более тысячи поправок в "антиколомойский" закон - ограничивает возможность предыдущих владельцев вернуть финучреждение. Добивался увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Бюро расследует дело о выводе средств из Приватбанка. Наиболее активно продвигал отставку Гончарука ", - говорится в материале.

В группе Ахметова больше всего "слуг народа" - почти 40. Журналисты называют Людмилу Буймистер, Александра Горобца, Богдана Торохтия, Сергея Бунина, Александра Аликсийчука, Дмитрия Соломчука, Олега Марусяка, Павла Павлиша, Елену Лис.

"Интересы олигарха отстаивают представители "Батьківщини" Алексей Кучеренко, Валентин Наливайченко и Михаил Волынец. Пытаются перезагрузить комиссию по энергетике НКРЭКУ - отвечает за регулирование тарифов на коммунальные услуги. Это сфера бизнес-интересов Ахметова. Контролирует наибольшую долю энергетики. А Юлия Тимошенко появилась на телеканале олигарха ".

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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