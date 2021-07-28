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четверг, 29 июля 2021 05:31

Три министерства полгода не могли договориться

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- Решение о создании 136 районов вместо 490 было правильным. Однако такие реформы во многих странах происходили трудно. У нас тоже, говорит основатель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, 55 лет:

- Советские 490 районов были непригодны для организации государственного управления. Они сами начали укрупняться. Но произошло это хаотично. Полицейские сделали административные округа по-своему, налоговая - по-другому, прокуратура - еще иначе. Возникали проблемы, потому что это не могли соединить в одно целое.

Реформа была своевременная и нужная. В двух третях из 24 областей все прошло более-менее нормально.

Какие проблемы чаще всего возникают?

- В Тернопольской и Хмельницкой областях сделали слишком большие районы. Их по три на каждую. А нужно как минимум четыре. В Ивано-Франковской области наоборот - много, пять.

Подобные, но менее острые проблемы, есть на севере Луганской области, на Черниговщине. Также в Крыму, но там эта система пока не работает.

Не у всех районах оптимально определили границы. Например, есть миллионные Харьков, Одесса, Львов. Район на базе такого города будет значительно больше других. Но к городу прицепляют еще большую территорию, как это сделали во Львове. Во Львовский район входит все на 50 километров от областного центра. Это усложняет администрирование. У города и пригородной территории разные потребности и проблемы.

В городах, утративших статус райцентров, жалуются, что им на баланс передают убыточные госучреждения с коммунальными долгами. Почему такие ситуации возникли?

- Кабмин долго проводил переход к новому районированию. Министерство регионального развития отвечало за реорганизацию районных государственных администраций. А Министерство цифровой трансформации почему-то перебрало ответственность за центры предоставления административных услуг. За имущество - дома, другую недвижимость в регионах отвечало Минэкономики.

Эти три ведомства между собой полгода не могли договориться. Но в большинстве случаев проблемы решили.

Громады стали самостоятельными, независимыми от центра. Эксперты видели в этом опасность регионального сепаратизма. А также, что на местную политику будут влиять так называемые князьки. Есть ли основания для опасений?

- Источником сепаратизма никогда не бывают громады. Как правило, это регионы, имеющие специфику, обособленность. Поэтому громада является главной единицей в местном самоуправлении. Растут полномочия и финансовые возможности именно громад, но не регионов.

Феодализация - когда крупные бизнесмены ведут себя как князьки - это серьезная проблема. Наиболее остро проявляется на юге - в Николаевской, Херсонской областях. Этому способствует наличие крупных агропромышленных комплексов.

Вместе с децентрализацией должно расти влияние граждан на местное самоуправление. Планировалось, что в этом году примут в новой редакции соответствующий закон. Его отложили.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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