Тищенко устроил вечеринку для жены

Народный депутат от "Слуги народа" 48-летний Николай Тищенко 18 апреля устроил в столичном отеле "Фаермонт" вечеринку в день рождения жены Аллы Барановской, 26 лет. Видео опубликовали журналисты программы "Схемы".

На праздновании были почти 30 человек. Гости не надевали защитные маски. Среди них - председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой, которая управляет этим отелем. Запускали праздничный салют.

С 5 апреля в столице действует усиленный карантин: заведения общественного питания работают на вынос или доставку. Отели организуют питание в номерах.

В "Слуге народа" событие не комментировали. Тищенко заявляет, что не делал ничего запрещенного.

В прошлом году во время жесткого двухмесячного карантина работал его столичный ресторан "Велюр".

20 апреля народный депутат от "Слуги народа" 48-летний Евгений Шевченко приехал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Общались в его кабинете.

- Украина и Беларусь - два ближайших народа. И кто бы ни был у власти, никогда этот народ не разделить. Социология показывает, что 36 процентов украинцев хотели бы видеть вас своим президентом, - говорит на встрече Шевченко.

В прошлом году Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. 36% украинцев доверяют Лукашенко, по результатам опроса КМИС, но не доверяют - более 53%.