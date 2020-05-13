Тимошенко с Власенко получили 11 миллионов долларов

Американская компания "Скадден" выплатила народному депутату и лидеру "Батьківщини" 59-летней Юлии Тимошенко $5,5 млн — это почти 148,3 млн грн. Столько же получил ее адвокат, однопартиец 53-летний Сергей Власенко. Об этом пишет газета "Нью-Йорк Таймс".

Деньги Тимошенко внесла в свою декларацию как "компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов".

"Тимошенко обвиняла компанию "Скадден", что та написала отчет, который облегчил власти Януковича ее преследования. Фирма выплатила по меньшей мере 11 миллионов долларов, чтобы избежать судебного иска от Тимошенко. Половину суммы получил Сергей Власенко. Он защищал Тимошенко в суде. Жаловался, что власть относилась к нему несправедливо", — пишет издание.

В октябре 2011-го Юлию Тимошенко обвинили в превышении власти при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году и приговорили к семи годам за решеткой. До 2014-го сидела в тюрьме. После победы Революции достоинства ее признали невиновной и освободили.

В 2012 году когда Тимошенко подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека, Министерство юстиции Украины наняло фирму "Скадден" для независимой оценки судебного процесса. В ее выводах говорилось, что дело не было политически мотивировано. Теперь же там признали, что их доклад был "противоречивым".