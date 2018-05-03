"Тимошенко потеряет 60 процентов поддержки, если Порошенко не пойдет на выборы"

— На то, что вдруг появится украинский Макрон, рассчитывать не стоит. Это интеллигентный образованный человек, который решительно отстаивает национальные интересы и подходит к вопросам с финансовой точки зрения. Украине в настоящий момент нужен другой лидер. У нас — война. Ситуацию исправит лишь решительный полувоенный человек, который будет действовать жестко относительно враждебного государства и собственного общества, — говорит политолог 62-летний Александр Кочетков.

С 10 по 22 апреля социологическая группа "Рейтинг" опросила 6 тыс. граждан — во всех областях, кроме временно оккупированных районов Луганской и Донецкой, и Крыма. Интересовались, кого бы украинцы поддержали на выборах президента. Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко набирает 9% голосов, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 7%, по 6% — сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, музыкант Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский. Петра Порошенко поддерживают 5% опрошенных. Треть граждан со своим кандидатом пока не определились. Президентские выборы должны состояться в марте 2019 года.

— Популярность Юлии Тимошенко базируется на том, что она — враг Петра Порошенко. Любой политик, который обещает расследовать его деятельность, автоматически вызывает уважение у разочарованных украинцев, — продолжает Александр Кочетков. — Сейчас Юлия Владимировна — единственный кандидат, который претендует на победу. Ее главная проблема — в окружении. Должна создать команду молодых, мощных и незапятнанных властью людей. Но ни позитивной программы, ни команды пока не видим. Поэтому позиция будет ухудшаться.

Рейтинг Петра Порошенко, напротив, вырастет. Этому будет способствовать то, что его поддерживают большинство популярных медиа. С довольно большим отставанием на третьем-четвертом местах могут оказаться Олег Ляшко и Святослав Вакарчук.

Ситуация изменится, если президент не пойдет на второй срок. В таком случае Тимошенко сразу потеряет процентов 60 поддержки. С ней будут бороться несистемные кандидаты, которые станут полноценными участниками игры.

Проблема Анатолия Гриценко в том, что общество не видит сверхусилий с его стороны в борьбе за должность президента. Люди не хотят голосовать за того, кто не стремится победить.

Популярность Вакарчука объясняется усталостью общества от типичных политиков. Сильная сторона лидера группы "Океан Эльзы" — оппоненты не воспринимают его серьезно.

— Тимошенко имеет наивысший рейтинг, потому что теперешняя власть непопулярна, — говорит политолог 61-летний Вадим Карасев.

— Но у Порошенко появится шанс на победу на выборах 2019 года, если в Украине создадут автокефальную церковь. Или состоится что-то другое приблизительно такого масштаба и позитивное.

Для каждого участника выборов главное — попасть во второй тур. Там будет другая игра. Необязательно победитель первого тура станет президентом. Перед вторым туром придется создавать коалиции, искать поддержку кандидатов, которые вылетели из гонки.

Темные лошадки вряд ли появятся. У Гриценко всегда неплохая социология к началу кампании. А во время выборов он сдает. Но если выйдет во второй тур, будет иметь шанс победить.