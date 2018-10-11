Тимошенко дважды встречалась с Пинчуком

Лидер "Батьківщини", бывшая премьер-министр 57-летняя Юлия Тимошенко встречалась с олигархом Виктором Пинчуком. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".

Имели вечерние разговоры в апреле и сентябре в этом году, в здании на Рыльском переулке в Киеве возле Софийской площади.

— У него большие международные связи, которые могут помочь Украине во многих вопросах, — сказала экс-премьер о Пинчуке.

В фонде олигарха заявили, что не финансируют ни одной политической силы или кандидата в президенты.

57-летний Виктор Пинчук является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы. Ему принадлежит трубно-сталелитейная группа "Интерпайп", телеканалы СТБ, ICTV, "Новый".

— Для теперешних политиков встречи с олигархами — обычное явление. Без помощи богатеев выиграть выборы нельзя. В их руках медийные, финансовые, человеческие ресурсы. Об этом Тимошенко и договаривалась, — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, 42 года.

— Пинчук не будет делать ставку исключительно на Юлию Владимировну. Раскладывает яйца в разные корзины. Потому что сегодня никто не может спрогнозировать результаты выборов. Пока что главное соревнование проходит между президентом Порошенко и Тимошенко. Другие кандидаты имеют значительно меньшие ресурсы.