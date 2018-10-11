Тимошенко дважды встречалась с Пинчуком

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 900
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 846
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 558
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3672
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 729
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2988
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1962
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1296
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2610
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2988
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2610
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5508
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 171
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 00:30

Тимошенко дважды встречалась с Пинчуком

1 Комментировать

Лидер "Батьківщини", бывшая премьер-министр 57-летняя Юлия Тимошенко встречалась с олигархом Виктором Пинчуком. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".

Имели вечерние разговоры в апреле и сентябре в этом году, в здании на Рыльском переулке в Киеве возле Софийской площади.

— У него большие международные связи, которые могут помочь Украине во многих вопросах, — сказала экс-премьер о Пинчуке.

В фонде олигарха заявили, что не финансируют ни одной политической силы или кандидата в президенты.

57-летний Виктор Пинчук является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы. Ему принадлежит трубно-сталелитейная группа "Интерпайп", телеканалы СТБ, ICTV, "Новый".

— Для теперешних политиков встречи с олигархами — обычное явление. Без помощи богатеев выиграть выборы нельзя. В их руках медийные, финансовые, человеческие ресурсы. Об этом Тимошенко и договаривалась, — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, 42 года.

— Пинчук не будет делать ставку исключительно на Юлию Владимировну. Раскладывает яйца в разные корзины. Потому что сегодня никто не может спрогнозировать результаты выборов. Пока что главное соревнование проходит между президентом Порошенко и Тимошенко. Другие кандидаты имеют значительно меньшие ресурсы.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко дважды встречалась с Пинчуком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 164634
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 46404
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 46281
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 35020
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 24103
Политика
Азарова подозревают в получении взятки
Азарова подозревают в получении взятки Просмотров: 711
Олег Сенцов прекратил голодовку
Олег Сенцов прекратил голодовку Просмотров: 171
Сенат США признал Голодомор геноцидом
Сенат США признал Голодомор геноцидом Просмотров: 9
Кучма вышел из минских переговоров
Кучма вышел из минских переговоров Просмотров: 1431
У Олега Сенцова возникли проблемы с сердцем
У Олега Сенцова возникли проблемы с сердцем Просмотров: 234
Больше всего комментируют
33
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
9
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
9
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
4
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 788
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua