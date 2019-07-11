Страна должна увидеть, что ее есть кому защищать

"В 2014-ом моя дочь впервые увидела военный парад. Меня рядом не было — еще не вернулся с войны. В тот месяц нас "перемололи" российские регулярные части, и многие из тех, кому она махала на Крещатике, в следующие дни чуть ли не прямо с парада отправились нам на замену, — пишет участник войны на Донбассе, ученый 45-летний Евгений Дикий в "Фейсбуке". — В прошлом году мы вместе с ней встречали колонны танков и "бех", махали ребятам на броне. В этом году она снова увидит украинский военный парад, нравится это кому-то или нет. Я буду в строю вместе с побратимами и сестрами. Наша страна имеет право на достойный День Независимости и должна увидеть, что эту независимость есть кому защищать. Пройдем 24 августа по Крещатику, в форме, с наградами, у кого есть легальное зарегистрированное оружие — то и с оружием. Это наша страна, наша независимость, наш праздник и наш парад".

"Такие решения принимают не с кондачка. Оно мировоззренческое, — пишет в соцсети волонтер 50-летний Роман Доник. — Зеленский, Богдан, Шефир, Разумков считают, что военные будут больше рады деньгам, чем параду. Для его окружения парад не представляет никакой ценности. Они не понимают, зачем это нужно. Никакой политики, просто в нашей стране правят жлобы малороссы, которые пропустили мимо себя события последних шести лет. Им было некогда. Съемки, корпоративы, выступления, сериалы. Они перекладывают свою модель жизни на государство".