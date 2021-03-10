Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил государственный секретарь США 5 марта.

- На должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации Украины в 2014-м и 2015 Коломойский участвовал в коррупционных действиях, подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам. Использовал официальную власть для личной выгоды. Также хочу выразить беспокойство и текущими попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине. Это представляет серьезную угрозу для ее будущего, - сказал 58-летний Энтони Блинкен.

Игорю Коломойскому, его жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви запретили въезд в США.

Американские правоохранительные органы подозревают Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в Штатах за средства, выведенные из Приватбанка. Они - его бывшие владельцы. Делом занимается Федеральное бюро расследования. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $ 60 млн. Подало иски для конфискации.

- Американская правоохранительная система, в отличие от нашей, работает независимо от президента. США будут преследовать тех, кто отмывает деньги, - говорит экономист 58-летний Владимир Дубровский.

- Президент Зеленский разошелся с Коломойским давно. Андрея Богдана (экс-руководитель Офиса президента до работы во власти был адвокатом Коломойского. - ГПУ), которого называли "смотрящим" от олигарха, отправил в отставку. Вероятно, президент сейчас радуется, что разошелся вовремя, до санкций. Не будет выглядеть, что он кинул давнего партнера.

Игорь Коломойский не обладает такими стратегическими активами, как Ринат Ахметов. Тот может оставить Украину без электричества или без связи, потому что контролирует Укртелеком. Коломойский имеет депутатскую группу (журналисты-расследователи из "Бигус инфо" сообщали, что около 70 народных депутатов работают на Коломойского. - ГПУ), но она - далеко не большинство.

Если бы Зеленский лишил Украину олигархов, это было бы очень популярно. Хотя сомнительно, что так произойдет. Президенту нужна опора в этой борьбе. Логично найти ее за пределами Украины. Надо выстроить взвешенную политику, которая превратила бы олигархов в бизнесменов. Всех вместе. Что выберет Зеленский - трудно сказать.

- США разрушают миф об Игоре Коломойском, который сложился в 2014 году. Тогда интересы определенных олигархов совпали с интересами украинского общества, - говорит публицист Виталий Портников, 53 года.

- Олигархи понимали - если будет российская оккупация, они потеряют бизнес, прибыль. Но эти олигархи не отказывались от стиля управления страной, которой они обязаны своими миллиардами. Вероятно, США имеют четкую информацию об этом. И Украина тоже должен смотреть на это с открытыми глазами. Очевидно, Коломойский мог использовать должность председателя Днепропетровской ОГА для обогащения. Тогда это была наша цена за сохранение территориальной целостности.

Коррупция в Украине позволяет сохранить демократический строй. Иначе был бы авторитаризм. Как в Беларуси Лукашенко или России Путина, где коррупция государственно упорядочена. Украинская - разнонаправленная, руководствуется клановыми интересами. Поэтому здесь и не удается установить авторитарное правление. Это показал пример Януковича и его крах. К сожалению, украинская коррупция - мать украинской демократии. Действия Коломойского в 2014 году - еще одно доказательство. Как и то, что президентом стал Владимир Зеленский. Если бы не было спонсируемых олигархами телеканалов, их интересов бороться с Порошенко, то не произошла бы и смены власти.

США призывают Украину не быть коррумпированной. И это такой тест. Нам говорят - ваш олигарх, который влияет на президента и его окружение, коррумпирован. Зеленский должен выбрать поддержку США, а не сотрудничество с Коломойским. Но президент будет пытаться делать вид, что ничего не происходит. Даже не упоминает фамилию олигарха.

Ситуация с санкциями расставляет все точки над "і". Олигархически коррумпированное государство не будет поддерживать цивилизованный мир. Коррупция должна перестать быть фундаментом государства.

Первым под ограничения попал Медведчук

С 2014 под санкциями США находится нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь", кум российского президента Путина Виктор Медведчук - за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.

С сентября 2019-го американские санкции объявили против нардепа Андрея Деркача за попытки повлиять на президентские выборы в США. Деркача назвали российским агентом, который поддерживает тесные связи со спецслужбами РФ.

В январе этого года под санкции США попал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский (бывший ведущий телеканала Коломойского "1+1". - ГПУ) и экс-нардеп Александр Онищенко. Они являются частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и имеющей отношение к Деркачу, сообщило министерство финансов США.

Бывших должностных лиц Приватбанка подозревают в растрате

В декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн. Финучреждение подало иск в американский суд на бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и заявило об отмывании ими почти $ 800 млн в США.

23 февраля этого года детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили экс-председателю правления Приватбанка Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным чиновникам учреждения о подозрении в растрате более 136 млн грн. По версии следствия, подозреваемые за день до признания банка банкротом по ложным документам выплатили эту сумму страховой компании, связанной с бенефициарами (теми, кто получает прибыль. - ГПУ) финучреждения.

22 февраля бывшего первого заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко задержали в аэропорту "Борисполь". Он планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении австрийской Вены.