Служба безопасности не готовилась к преследованию Медведчука

"Я это все делаю по просьбе Путина и Порошенко, но к Порошенко и Официальным действиям отношения не имею", - говорит голос, похожий на нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь", кума российского президента Путина 66-летнего Виктора Медведчука.

Запись обнародовали журналисты "Бигус. Инфо" 17 мая. Это телефонный разговор Виктора Медведчука с одним из главарей ЛНР Алексеем Карякиным. Содержит информацию о связи Медведчука с бывшим президентом Петром Порошенко, боевиками и российскими чиновниками. Говорят, эти файлы Служба безопасности имеет с 2014-го.

Медведчук с 13 мая находится под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. Такое же подозрение объявили однопартийцу Медведчука 49-летнему Тарасу Козаку. Он уехал в Россию.

- Подозрение Медведчуку недостаточно обосновано. Его готовили в спешке, - говорит бывший народный депутат, юрист 42-летний Игорь Луценко. - Ни в Службе безопасности, ни в прокуратуре не нашлось специалистов в области права. Потому что это выглядит, как работа без подготовки. В СБУ никогда всерьез не думали о преследовании таких людей, как Медведчук. Если бы у следствия были козыри, их уже выложили бы.

Медведчук остался, потому что этого хотела Россия. Будет играть роль преследуемого, устраивать шоу. Это будет выглядеть, будто он проявляет мужество, когда ходит в суды.

Зеленского деятельности "пятой колонны" Кремля сначала не беспокоила. Затем ОПЗЖ начала отбирать его избирателей. Возможно, поступил сигнал из Соединенных Штатов. Тогда украинская власть ввела санкции, закрыли телеканалы, слили записи журналистам.