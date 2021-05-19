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четверг, 20 мая 2021 07:41

Служба безопасности не готовилась к преследованию Медведчука

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"Я это все делаю по просьбе Путина и Порошенко, но к Порошенко и Официальным действиям отношения не имею", - говорит голос, похожий на нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь", кума российского президента Путина 66-летнего Виктора Медведчука.

Запись обнародовали журналисты "Бигус. Инфо" 17 мая. Это телефонный разговор Виктора Медведчука с одним из главарей ЛНР Алексеем Карякиным. Содержит информацию о связи Медведчука с бывшим президентом Петром Порошенко, боевиками и российскими чиновниками. Говорят, эти файлы Служба безопасности имеет с 2014-го.

Медведчук с 13 мая находится под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. Такое же подозрение объявили однопартийцу Медведчука 49-летнему Тарасу Козаку. Он уехал в Россию.

- Подозрение Медведчуку недостаточно обосновано. Его готовили в спешке, - говорит бывший народный депутат, юрист 42-летний Игорь Луценко. - Ни в Службе безопасности, ни в прокуратуре не нашлось специалистов в области права. Потому что это выглядит, как работа без подготовки. В СБУ никогда всерьез не думали о преследовании таких людей, как Медведчук. Если бы у следствия были козыри, их уже выложили бы.

Медведчук остался, потому что этого хотела Россия. Будет играть роль преследуемого, устраивать шоу. Это будет выглядеть, будто он проявляет мужество, когда ходит в суды.

Зеленского деятельности "пятой колонны" Кремля сначала не беспокоила. Затем ОПЗЖ начала отбирать его избирателей. Возможно, поступил сигнал из Соединенных Штатов. Тогда украинская власть ввела санкции, закрыли телеканалы, слили записи журналистам.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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20
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