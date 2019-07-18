Сергей Иващенко знает, что нужно бизнесу, и сможет помочь развитию экономики страны

Верховная Рада VІІІ созыва оказалась недееспособной, потому что туда попало немало людей, которые не имели опыта и понимания, что нужно делать и как работать на благо страны. Мы не можем позволить себе допустить такой же ошибки, предоставив мандат доверия тем, кто вновь будет защищать собственные интересы в парламенте, а не заботиться о людях. Поэтому я сделаю все для того, чтобы новый парламент не повторил ошибок предыдущего.

Несколько лет я работаю депутатом сельского совета и немало сделал для Щербановской ОТГ. Горжусь плодом своего труда - жилым комплексом "Садовый", детским садом, который мы построили по европейским образцам.

Я всю свою жизнь работаю для людей. Много езжу по Полтавщине и вижу, чем живут общины, чего им не хватает, какие проблемы волнуют людей.

Самая главная наша задача - сохранить независимость, вернуть оккупированные территории и стать экономически развитой страной. У нас для этого есть все: и природные богатства, и человеческие ресурсы. Процветанию государства мешают две вещи: коррупция и рейдерство - когда бандиты договариваются с полицией и прокуратурой о том, что они безнаказанно будут собирать чужой урожай, а правоохранительные органы просто имитировать деятельность. Я сделаю все, чтобы прекратить это на законодательном уровне.

Для того, чтобы улучшилось качество жизни в стране, должны появиться новые предприятия и рабочие места. Люди - получать достойную заработную плату, а государство - уплаченные предпринимателями налоги. Я сам предприниматель и знаю, о чем говорю. Мы ежегодно создаем десятки рабочих мест, привлекаем квалифицированных специалистов и наполняем госбюджет. Я знаю, что нужно бизнесу, и смогу помочь развитию экономики страны.

Я всегда буду стоять на защите прав людей. Это мой главный принцип в жизни, и я его никогда не предам. Я приложу все усилия для улучшения благосостояния украинцев. Мы вместе превратим Украину в современное, европейское, прогрессивное и богатое государство.

Уважаемые земляки, я призываю вас сделать осознанный выбор. Хватит верить пустым обещаниям! Выбирайте того, кто умеет эффективно хозяйствовать, кто живет среди вас и каждый день смотрит вам в глаза. Будем менять страну вместе! Я вас не подведу!

Искренне Ваш кандидат в народные депутаты Украины по 145-му округу Сергей Иващенко