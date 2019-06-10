"Сейчас уникальное время. Возможно, последний запрос на коренные изменения"

- Я думал, что после Майдана что-то изменится. Люди поменялись, а власть осталась та же, - говорит 22-летний Александр Лукьяненко из Чернигова. Приехал 9 июня на съезд партии "Слуга народа", что проходит в Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве. Начаться должен в 12:00. Представят кандидатов в народные депутаты и программу партии.

Около 10:30 на служебном входе в ботанический сад очередь из журналистов, делегатов и гостей. Дежурные проверяют имена по спискам в планшетах. Те, кто прошел, садятся в электроавтомобили, курсирующие по территории.

- Вам на регистрацию или в фотозону? - спрашивает водитель. Добираемся до шатра регистрации.

Надо пройти рамку металлоискателя. В тени деревьев кинологи с овчарками.

Мероприятие будет проходить в Летнем театре. Здесь оборудовали зону для прессы, площадку для еды, зону для гостей. В зрительной части несколько сотен стульев.

- Коррупция - это когда квадратный метр асфальта за рубежом стоит дешевле, а дороги там лучше, - говорит предприниматель 33-летний Дмитрий Пахомов из Прилук Черниговской области. - В нашем городе в 2012-м был самый большой бюджет за все предыдущие годы на ремонт дорог - 3 миллиона гривен. Тогда за эти деньги сделали асфальтового покрытия больше, чем сейчас за 20 миллионов.

Люди начинают занимать места.

- Владимир открыл возможности. Изменить страну смогут те, кто уже пытался что-то сделать в своих городах и селах, - говорит 32-летняя Елена Бережная из Николаева. - Если у людей будет запрос на новое, то и качество политиков будет иное.

За 30 мин. до начала приходит генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко. Журналистам обещает комментарии позже.

В проходе в инвалидной коляске 44-летняя Елена Молоданова из организации "Украинские журналисты с инвалидностью".

- Меня, как человека c инвалидностью, интересует социальная платформа Зе-команды, - рассказывает Елена. - Не могу сказать, что ничего не делается. Но у нас мизерная пенсия, люди в маленьких городах живут в ужасных условиях. У нас были две больницы - в Донецке и Саках в Крыму для лечения и реабилитации людей с инвалидностью. А сейчас нигде нельзя пройти обследование или оздоровительное лечение. А нас - 3 миллиона.

Президент Владимир Зеленский заходит около 12:00. С ним глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объявляет съезд открытым. Звучит гимн.

Разумков приглашает на сцену Зеленского.

- Нет, садитесь. Другие времена, - говорит Владимир людям, которые встают, когда он выходит. - Спасибо всем. Мы собрались в Ботаническом саду, и это символично. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня здесь, Украина расцветет. Ну, и будем сажать.

Люди аплодируют.

- Хочу объяснить логику формирования списка. Первое - это эксперты, с которыми мы прошли большой путь в течение многомесячной борьбы. Второе - это лицо нашей команды из регионов. Каждый уголок родины будет представлен в парламенте умными и порядочными людьми. Третье - кандидаты, которые попали в список через интернет отбор и онлайн проекты Зе-команды. Они имеют замечательные идеи, мы даем им возможность реализовать их в Верховной Раде.

Признаем - нам не хватало времени проверить всех. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немного обмануть. Но общественность и честная журналистика укажет на ошибки. И мы их исправим.

Должны установить новую систему. Сделаем их еще раз. Слава Украине!

Дмитрий Разумков приглашает выйти первую 20-ку списка.

Он идет под номером один. В десятке - ученый и правовед Руслан Стефанчук, юрист Ирина Венедиктова, предприниматель и волонтер Давид Арахамия, антикоррупционный деятель и депутат Киевсовета Галина Янченко, советник президента Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Анастасия Красносельская, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Разумков называет всю сотню. Ее замыкает общественная активистка Лиза Богуцкая.

Программа партии состоит из 16 разделов. Включает направления: очищенная, обновленная и ответственная власть; уничтожение системной коррупции; безопасность и оборона; Украина в мире - расширение сотрудничества с Евросоюзом и НАТО, справедливый, независимый и доступный суд; инновационная экономика; энергетика и тарифообразование; доступная медицина; национальная идентичность и гражданское согласие.

Через 45 мин. официальную часть съезда закрывают.

Кандидаты в депутаты общаются с журналистами. На площадке для еды предлагают шаурму и блины. Есть вода, сок, кофе и печенье.

Гости просят сделать совместное фото с Жаном Беленюком, 28 лет.

- Я никогда не боялся отстаивать свою позицию, - говорит Жан. Берет минеральную негазированную воду. - Даже тогда, когда это противоречило людям, от которых зависела моя карьера. В партию меня пригласил Владимир Зеленский. В перспективе буду решать проблемы украинского спорта.

Народный депутат 38-летний Сергей Лещенко дает интервью в прямом эфире. Он входит в Зе-команду:

- "Слуга народа" не берет в список кандидатов, которые уже были народными депутатами, - говорит Сергей Лещенко. - Я был причастен к старту этого большого проекта. Не хочу бегать по партиям. Думаю идти на мажоритарный округ по Киеву. Есть несколько дней, чтобы принять это решение. Мне не стыдно за работу в парламенте - у меня не было смотрящих на потоках, кумовьев на должностях. Я - за чрезвычайные изменения. Не так, как пять лет назад - по бурьянине вырвали, а потом заросло все поле. Надо делать одним махом.

Шаурму с курицей и телятиной быстро разбирают.

39-летний Виталий Кут садится с коллегами в электромобиль, чтобы добраться до выхода. Будет баллотироваться на мажоритарном округе №72 в Закарпатье, куда входят города Тячев и Рахов.

- Победу получить можно без скамеек и детских площадок, - говорит. - Иду в Раду, потому что верю - Украина может прыгнуть в будущее. У нас мощный человеческий потенциал. И это наш самый большой ресурс.

- Сейчас уникальное время. Это, возможно, последняя волна запроса общества на коренные изменения, - говорит специалист по городскому планированию 27-летний Александр Горенюк. Будет баллотироваться от партии на округе в Киеве.