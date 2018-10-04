Садовый будет баллотироваться в президенты

— Моя цель простая и сложная одновременно — возобновить вашу веру в Украину. Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сосредоточить силы и интеллект, чтобы догнать их. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и нам по силам, — говорит львовский городской глава, лидер партии "Самопоміч" 50-летний Андрей Садовый.

3 октября он встретился с организаторами молодежного форума во Львове.

Обещает в ближайшее время представить команду, с которой пойдет на президентские выборы в 2019 году. Главным в своей программе называет разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическое обновление страны.

Андрей Садовый третий срок занимает должность городского главы Львова. В 2012 году создал партию "Самопоміч". Ее фракция в Верховной Раде насчитывает 26 депутатов.

Основал радиокомпанию "Люкс" и "24-й телеканал". За прошлый год заработал 491780 грн. Держит в банке 3957 грн. Жена Екатерина владеет двумя садовыми домами и земельными участками во Львове. Еще один семья арендует. Имеет автомобили "Мерседес-Бенц" и "Шкода". В прошлом году заработала более 2 млн грн. На счетах хранит 300 тыс. грн.

— Садовый не имеет шансов на победу. Но с четырьмя-пятью процентами способен попортить жизнь другим кандидатам, — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, 42 года.

— Может сработать запрос людей на новые лица. Городской глава Львова не относится к тем, которые приелись. Способен отобрать голоса и у Порошенко, и у Тимошенко, и у Гриценко. Этим сыграет на руку единому кандидату от "Оппозиционного блока", если такой будет. Садовый снижает шансы Гриценко выйти во второй тур. Однако если Анатолий Степанович таки прорвется туда, получит поддержку и голоса мэра Львова.

Участие Садового в президентской гонке поможет партии "Самопоміч" опять иметь фракцию в парламенте.