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пятница, 21 декабря 2018 00:15

С Медведчуком могут работать оба президента

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— Медведчук где-то с апреля или мая не принимает участия в заседаниях трехсторонней контактной группы (относительно урегулирования ситуации на Донбассе. — ГПУ). Мы все понимаем, что на этих переговорах он является представителем Путина. И, возможно, единственным каналом для донесения информации, — говорит президент Петр Порошенко во время пресс-конференции 16 декабря в Киеве.

Так отвечает на вопрос журналиста Би-Би-Си, какой у главы государства план относительно коммуникации с Владимиром Путиным о политзаключенных. И есть ли в этом плане Виктор Медведчук.

— И если перед президентом Порошенко стоит вопрос, что он должен готовить предложения, которые помогут вернуть наших парней и девушек домой, я это буду делать, — добавил Порошенко.

— Чтобы устанавливать мир и решать вопрос освобождения военнопленных, нужна добрая воля обеих сторон. Медведчуку доверяют, и этим нужно пользоваться в украинских целях, — говорит народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы — "За жизнь" 65-летний Вадим Рабинович.

— И СБУ, и Евгений Марчук, и любой другой политик, который прилагает хоть малейшие усилия к приближению мира в стране и освобождению наших людей, должен работать. Пока что единственным человеком, которого хотят слушать обе стороны, является Виктор Медведчук. Он успешно справляется со своей работой, иначе президент нашел бы кого-то другого. Думаю, он занимает правильную позицию, будучи передаточным звеном между двумя президентами. И Порошенко прав в том, что он должен делать свою работу президента, а участники переговоров — свою.

Автор: Ольга АКИНЬШИНА
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