Руководителя Генштаба времен Януковича подозревают в государственной измене

— Ну посижу я. Буду злее. Я покоя не дам. Выйду — покусают, — говорит прокурорам бывший начальник Генштаба 59-летний Владимир Замана в Печерском районном суде города Киева 25 февраля. Суд арестовывает его на 30 суток без возможности внесения залога.

Накануне Заману задержали в его квартире в Киеве. Операцию проводили военные прокуроры совместно со Службой безопасности Украины. Подозревают в государственной измене. Замана руководил Генштабом ВСУ в 2012-2014 годах. По версии следствия, в сговоре с тогдашним президентом Виктором Януковичем незаконно сократил и расформировал боеспособные военные части и подразделения. В частности — более 14 тыс. военных, работников военкоматов, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей. В целом войско планировали сократить более чем в два раза.

Также Замана подчинил руководителю Военно-морских сил, подозреваемому в дезертирстве адмиралу Юрию Ильину, который скрывается в оккупированном Россией Крыму — все части тактической группы "Крым". Это парализовало сопротивление военных во время российской агрессии.

— Расформирование частей и подразделений лишило противовоздушной обороны всю страну, — говорит на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос, 50 лет.

— Дело Заманы — это политический пиар. Перед выборами власть хочет показать обществу, что борется с теми, кто уничтожал армию. Мол, пошли процессы "очистки" и привлечения к ответственности, — говорит военный эксперт 47-летний Дмитрий Снегирев.

— Заману не посадят. Вспомним резонансное дело с генералом Виктором Назаровым (бывший начальник оперативного штаба АТО, подозревается в служебной халатности, когда боевики сбили самолет Ил-76 над Луганском. Тогда погибли 49 украинских военных. — ГПУ). Вышел под залог. Это показатель того, готова ли власть сажать. Или дело о хищении горюче-смазочных материалов в армии во время войны. Несмотря на громкие заявления Порошенко, что он будет "рубить руки", все завершилось ничем.

Замана не мог единолично принимать решения. Руководителей в силовые структуры назначает президент, он несет ответственность. В данном случае — это Виктор Янукович. Или министры обороны. А Замана — козел отпущения, на примере которого хотят показать неотвратимость наказания.