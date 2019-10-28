"Пять лет говорили: это приоритет, мы расследуем. А по факту — блокировали"

23 октября из Генеральной прокуратуры уволили руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка. Он расследовал "дела Майдана" с лета 2014 года. 43 следователя и прокурора работали под его руководством. Указ об отставке подписал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Горбатюк в ГПУ с 2004-го занимал должности следователя и старшего следователя по особо важным делам. Был одним из следователей по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

Его отстранили из Генпрокуратуры. Объяснили это реорганизацией органа. С 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебные расследования. Этим занималось управление Горбатюка. Экономические преступления окружения президента Виктора Януковича передадут Национальному антикоррупционному бюро. Производство по расстрелам на Майдане - Государственному бюро расследований.

— Ситуация не зависит от руководства Генпрокуратуры, — говорит главный военный прокурор Виктор Чумак, 61 год. — Что прокуратура потеряет право вести досудебное следствие, знали и мы, и Горбатюк два года тому назад. 19 ноября мы освободили бы его от должности в любом случае. Ликвидировали бы это управление.

Сам Горбатюк связывает указ Рябошапки с тем, что является неудобным для руководства. Ранее он отказался писать заявление на переаттестацию, потому что ее процедура якобы нарушает закон. Ее должны пройти все, кто хочет перейти из Генеральной прокуратуры в обновленный офис генпрокурора.

— Никаких правовых оснований для увольнения не было. В Офис генпрокурора меня могли не брать, но увольнять не имели права, — говорит 46-летний Сергей Горбатюк в комментарии "Украинской правде". — Относительно нашей работы. По майдановским делам сообщили о подозрении 448 лицам, в суд направили 298 обвинительных актов, есть 57 приговоров. Работа огромная, длительная, но сегодня она фактически прекращена.

В ГПУ это утверждение отрицают. Дела Майдана назвали приоритетными. 21 октября, за два дня до увольнения Горбатюка, создали департамент, который будет надзирать за расследованием преступлений, совершенных во время Революции достоинства. В состав войдут три отдела. Во время Майдана 2013-2014 годов пострадали две с половиной тысячи человек, 104 из них — погибли, по данным ГПУ.

— Часть дел передадут ГБР, часть НАБУ, — говорит адвокат Роман Маселко, 39 лет. — Но есть, например, дело о преступной организации Януковича, которое объединяет экономические и насильственные правонарушения. Что будет с этим производством? Его могут уничтожить.

Дела Майдана - сложные, многоэпизодные, масштабные, со многими фигурантами. Поэтому их объективно расследуют долго. История соседних стран свидетельствует, это может длиться годами.

Да у нас была другая проблема, которая затягивала процесс. Пять лет поддержка и содействие расследованию были только на словах. Все генеральные прокуроры говорили: "У нас есть приоритет", все стражи порядка — "Мы расследуем". Но по факту — блокировали. В Министерстве внутренних дел уничтожали доказательства, скрывали людей, которые могли бы их предоставить, переводили на другие должности. В прокуратуре так же. Подозрения в отношении судей Майдана лежали на столе предыдущего генпрокурора Юрия Луценко, но он не дал им хода.

Отдел Горбатюка начали переформатировать сразу после создания. То добавлять, то забирать следователей. На какое-то большое дело дают двух людей. Они не могут эффективно работать. Как только родственники потерпевших добивались увеличения штата, выходили на нормальный темп работы, как его вновь сокращали. Так происходило постоянно.