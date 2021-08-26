Продемонстрировали мощь на суше, в воздухе, на воде

В военном параде ко Дню Независимости задействовали 360 единиц техники - бронемашины, танки, артиллерийские установки, беспилотники, самолеты, вертолеты. Демонстрировали мощь на суше, в воздухе, на воде - в Киеве, Черном море под Одессой, на Днепре, в небе.

Кроме советской техники, впервые показали боевые машины "Онцила", оперативно-тактический ракетный комплекс ''Сапсан'', береговой ракетный комплекс ''Нептун'', чешские бронеавтомобили ''Татра'', ударные турецкие беспилотники ''Байрактар​​'' , украинские бронированные внедорожники "Новатор", "Варта", "Козак-1", "Козак-2".

- Для армии строят вертолеты и танки, - говорит в речи президент 43-летний Владимир Зеленский. - Страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы, строит корветы. Мы приняли ракетную программу на 10 лет. Старая советская техника получает оборудование, которое начали изготавливать в Украине.

Техника имеет новый цвет - стандарт камуфляжа утвердили в начале года.

- Это лучший военный парад за 30 лет, - говорит журналист Сергей Иванов. - Не помню такого масштаба с авиацией, флотом. В разных городах одновременно. Поразило, что технику демонстрировали с позиции спокойной силы, а не с целью что-то кому-то доказать.

Впервые представили бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-4РМ. Ее изготовили в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Александра Морозова.

Создана на базе БТР-4. Имеет башенный кран грузоподъемностью 3 т, сварочное оборудование, лебедку. Может ремонтировать поврежденную боевую технику на поле боя при любой погоде.

Впервые вышел плавучий медицинский бронетранспортер БММ-4С, машины связи "Рено Трак D280", которые заменят устаревшие ЗИЛ-131. Комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель", предназначенные для противодействия враждебным беспилотникам.

Среди новинок - многофункциональные роботизированные платформы: разведывательно-штурмовая "Мисливець", вооруженный механизированный дрон "Иронклад", транспортный беспилотник "Верблюд".

- Вся техника прошла испытания, - говорит министр обороны Украины Андрей Таран, 66 лет. - Беспилотные колесные транспортные средства получили армейскую классификацию.

Военный парад стал самым зрелищным за всю историю независимости.

- Раньше по Крещатику шла советская техника, - говорит военный эксперт Олег Жданов. - Сейчас почти все - новое. Украинское или импортное. Беспилотники, противокорабельные комплексы, машины, танки.

Такое мероприятие важно для бойцов Вооруженных сил.

- Ребята на фронте оберегают наш покой, - говорит директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. - Где раньше стояли два армейца, сейчас стоят четверо. Рядом с каждым бронетранспортером стоит еще один, готовый к бою. Им важно знать, что благодаря им мы празднуем.