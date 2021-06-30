Президента могут обвинить в преступлениях против государства

- Имя Ермака звучало во время "вагнеровского" скандала. Российских диверсантов, которых могли схватить - не схватили. Говорят, что была утечка информации из Офиса президента. Намекают, что Андрей Борисович причастен к этому. Вы давали задания Службе безопасности или другим органам проверить причастность Ермака? Или он для вас вне подозрений? - спрашивает телеведущая 48-летняя Наталья Мосейчук у президента 43-летнего Владимира Зеленского во время интервью. Разговор вышел в эфир 24 июня на канале "1+1".
- Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку, - говорит президент. - СБУ предоставляет информацию обо всем моем окружении. К Ермаку ноль вопросов у СБУ, ноль вопросов у украинской разведки. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси. Как посадили самолет. Чем заканчиваются такие спецоперации. К какой изоляции они приводят (23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, экстренно посадили в аэропорту Минска. Якобы был сигнал о минировании. По поручению Лукашенко для сопровождения в небо подняли истребитель МиГ-29. На борту находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега. Обоих задержали белорусские власти. Крупнейшие авиакомпании Евросоюза отказались летать над Беларусью и выполнять рейсы в Минск. Украина также. ЕС и США ввели ряд санкций. - ГПУ). Это точно была не наша операция. Украину затягивали в этот вопрос. И что этого не произошло, я считаю, слава Богу.
- С Лукашенко общаетесь? - спрашивает Мосейчук.
- Последний раз мы говорили по телефону о "вагнеровцах". Когда они были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу. Сказал ему, что готов предоставить информацию об этих людях - мы уже понимали, кто они такие. Он сказал: "Дорогой Владимир Александрович, я тебя не подведу". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. А потом произошло то, что произошло.
- Зеленский не стал более компетентным. Ему тяжело. Лишь поверхностно разбирается в событиях и процессах, - говорит политолог 44-летний Михаил Басараб.
- Сложилось впечатление, это интервью делали, чтобы дать свое видение о сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Зеленский не до конца осознает, что его заявление может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Для обвинения в преступлениях против государства.
Украина больше заинтересована, чтобы задержать и осудить людей, совершивших военные преступления на территории нашего государства. Президент должен хотеть этого. Но, очевидно, он не осознает важность ареста этих негодяев.
Ермак или кто-то из ближайшего окружения сманипулировал Зеленским, заставил позвонить Лукашенко. Аргументировали так: нам здесь такого не надо, пусть Лукашенко их задержит и сдаст Украине. Но этот человек понимал, что "вагнеровцев" выдадут России. Одной из задач интервью было выгородить Ермака. Зеленский решил взять ответственность на себя. Хотел "по-пацански" показать, что не бросает своих.
- Через месяц должно выйти расследование "Билингкет" (сайт международных журналистских расследований. - ГПУ) о деле "вагнеровцев". В Офисе президента сначала говорили, что спецоперации не было. Ермак говорил, что это чьи-то фантазии. Теперь решили представить свое видение до того, как появится фильм, - говорит юрист 63-летний Виктор Чумак.
- Из интервью непонятно, когда Зеленский общался с Лукашенко. После срыва спецоперации или до. Казалось, что именно президент является первоисточником передаваемой информации о "вагнеровцах".
Самый большой вопрос - почему он об этом заговорил? В последние недели идут разговоры об отставке главы государства. Конституция предусматривает четыре основания для досрочных выборов. При трех - не будет второго срока: по состоянию здоровья, в случае смерти, импичмента. Четвертая - по собственной инициативе. Перезагрузить Зеленского раньше срока - хороший путь. Сейчас у него нет конкурентов. Скажет: "Хотите моей отставки? Я не держусь за должность. Ухожу и объявляю досрочные президентские выборы". И он их выиграет. Потому что раскрутить кого-то за полгода трудно.
Ермак взял на себя работу президента. Зеленский остается публичным, но решения строят вокруг инициатив руководителя его офиса. Тот защищает Зеленского от внешних давлений. Построил такую систему, что только он доносит информацию главе государства.
Задержание "вагнеровцев" - это была операция дружественных к нам спецслужб. Американцы теперь должны переступить через свое "не могу" и работать с Зеленским. Они все равно нас будут поддерживать, потому что Украина - среди национальных интересов Запада.
Политическую судьбу Зеленского эта ситуация не портит. Мы живем во время простых решений: люди устали от политиков и обещаний.
32 боевиков выдали России
29 июля 2020 года возле Минска задержали 32 человек из российской частной военной компании "Вагнер". Этому предшествовала длительная подготовка к спецоперации. Боевиков наняли якобы охранять нефтяные вышки в Венесуэле. По плану, они из Минска вылетали в Стамбул. По дороге самолет должны были посадить в Украине из-за "плохого самочувствия пассажира". Наемников задержали бы украинские спецназовцы. Но самолет не вылетел. Почти всех "вагнеровев" вернули России. Среди них были боевики, воевавшие на Донбассе против украинской армии. В частности, причастные к уничтожению MH17 в Донецкой области и Ил-76 под Луганском.
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что спецоперацию сорвал Андрей Ермак, а президент Владимир Зеленский поддержал его. В СБУ и разведке свою причастность к делу отвергли. Документы, якобы подтверждающие проведение Украиной спецоперации, опубликовал народный депутат Владимир Арьев.
16 сентября во Верховной Раде зарегистрировали постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросу "вагнеровцев". По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, открыли три уголовных производства. Делом о срыве спецоперации занимается Государственное бюро расследований.
В конце 2020 года в группе "Билингкет" сообщили, что расследуют срыв международной спецоперации и готовят документальный фильм.
Председатель Офиса президента Андрей Ермак называл информацию о причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.
Комментарии