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четверг, 01 июля 2021 06:10

Президента могут обвинить в преступлениях против государства

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- Имя Ермака звучало во время "вагнеровского" скандала. Российских диверсантов, которых могли схватить - не схватили. Говорят, что была утечка информации из Офиса президента. Намекают, что Андрей Борисович причастен к этому. Вы давали задания Службе безопасности или другим органам проверить причастность Ермака? Или он для вас вне подозрений? - спрашивает телеведущая 48-летняя Наталья Мосейчук у президента 43-летнего Владимира Зеленского во время интервью. Разговор вышел в эфир 24 июня на канале "1+1".

- Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку, - говорит президент. - СБУ предоставляет информацию обо всем моем окружении. К Ермаку ноль вопросов у СБУ, ноль вопросов у украинской разведки. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси. Как посадили самолет. Чем заканчиваются такие спецоперации. К какой изоляции они приводят (23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, экстренно посадили в аэропорту Минска. Якобы был сигнал о минировании. По поручению Лукашенко для сопровождения в небо подняли истребитель МиГ-29. На борту находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега. Обоих задержали белорусские власти. Крупнейшие авиакомпании Евросоюза отказались летать над Беларусью и выполнять рейсы в Минск. Украина также. ЕС и США ввели ряд санкций. - ГПУ). Это точно была не наша операция. Украину затягивали в этот вопрос. И что этого не произошло, я считаю, слава Богу.

- С Лукашенко общаетесь? - спрашивает Мосейчук.

- Последний раз мы говорили по телефону о "вагнеровцах". Когда они были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу. Сказал ему, что готов предоставить информацию об этих людях - мы уже понимали, кто они такие. Он сказал: "Дорогой Владимир Александрович, я тебя не подведу". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. А потом произошло то, что произошло.

- Зеленский не стал более компетентным. Ему тяжело. Лишь поверхностно разбирается в событиях и процессах, - говорит политолог 44-летний Михаил Басараб.

- Сложилось впечатление, это интервью делали, чтобы дать свое видение о сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Зеленский не до конца осознает, что его заявление может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Для обвинения в преступлениях против государства.

Украина больше заинтересована, чтобы задержать и осудить людей, совершивших военные преступления на территории нашего государства. Президент должен хотеть этого. Но, очевидно, он не осознает важность ареста этих негодяев.

Ермак или кто-то из ближайшего окружения сманипулировал Зеленским, заставил позвонить Лукашенко. Аргументировали так: нам здесь такого не надо, пусть Лукашенко их задержит и сдаст Украине. Но этот человек понимал, что "вагнеровцев" выдадут России. Одной из задач интервью было выгородить Ермака. Зеленский решил взять ответственность на себя. Хотел "по-пацански" показать, что не бросает своих.

- Через месяц должно выйти расследование "Билингкет" (сайт международных журналистских расследований. - ГПУ) о деле "вагнеровцев". В Офисе президента сначала говорили, что спецоперации не было. Ермак говорил, что это чьи-то фантазии. Теперь решили представить свое видение до того, как появится фильм, - говорит юрист 63-летний Виктор Чумак.

- Из интервью непонятно, когда Зеленский общался с Лукашенко. После срыва спецоперации или до. Казалось, что именно президент является первоисточником передаваемой информации о "вагнеровцах".

Самый большой вопрос - почему он об этом заговорил? В последние недели идут разговоры об отставке главы государства. Конституция предусматривает четыре основания для досрочных выборов. При трех - не будет второго срока: по состоянию здоровья, в случае смерти, импичмента. Четвертая - по собственной инициативе. Перезагрузить Зеленского раньше срока - хороший путь. Сейчас у него нет конкурентов. Скажет: "Хотите моей отставки? Я не держусь за должность. Ухожу и объявляю досрочные президентские выборы". И он их выиграет. Потому что раскрутить кого-то за полгода трудно.

Ермак взял на себя работу президента. Зеленский остается публичным, но решения строят вокруг инициатив руководителя его офиса. Тот защищает Зеленского от внешних давлений. Построил такую ​​систему, что только он доносит информацию главе государства.

Задержание "вагнеровцев" - это была операция дружественных к нам спецслужб. Американцы теперь должны переступить через свое "не могу" и работать с Зеленским. Они все равно нас будут поддерживать, потому что Украина - среди национальных интересов Запада.

Политическую судьбу Зеленского эта ситуация не портит. Мы живем во время простых решений: люди устали от политиков и обещаний.

32 боевиков выдали России

29 июля 2020 года возле Минска задержали 32 человек из российской частной военной компании "Вагнер". Этому предшествовала длительная подготовка к спецоперации. Боевиков наняли якобы охранять нефтяные вышки в Венесуэле. По плану, они из Минска вылетали в Стамбул. По дороге самолет должны были посадить в Украине из-за "плохого самочувствия пассажира". Наемников задержали бы украинские спецназовцы. Но самолет не вылетел. Почти всех "вагнеровев" вернули России. Среди них были боевики, воевавшие на Донбассе против украинской армии. В частности, причастные к уничтожению MH17 в Донецкой области и Ил-76 под Луганском.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что спецоперацию сорвал Андрей Ермак, а президент Владимир Зеленский поддержал его. В СБУ и разведке свою причастность к делу отвергли. Документы, якобы подтверждающие проведение Украиной спецоперации, опубликовал народный депутат Владимир Арьев.

16 сентября во Верховной Раде зарегистрировали постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросу "вагнеровцев". По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, открыли три уголовных производства. Делом о срыве спецоперации занимается Государственное бюро расследований.

В конце 2020 года в группе "Билингкет" сообщили, что расследуют срыв международной спецоперации и готовят документальный фильм.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак называл информацию о причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК, Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
01
июля

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