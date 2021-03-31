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четверг, 01 апреля 2021 07:16

Президент отправил в отставку председателя Конституционного суда

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Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-главы государства Виктора Януковича о назначении 58-летнего Александра Тупицкого и 55-летнего Александра Касминина судьями Конституционного суда.

"Узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека. Отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Виктором Януковичем, создают угрозу государственной независимости", - говорится в указе.

- С сегодняшнего дня эти двое судей потеряли свой статус. Они больше не имеют полномочий, - говорит представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" 51-летний Федор Вениславский. Также им отменили пожизненное содержание.

27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона "О предупреждении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование ложной информации. И фактически перечеркнул антикоррупционную реформу. Президент Зеленский тогда объявил о перезагрузке КСУ. В декабре прошлого года отстранил его председателя Александра Тупицкого от должности на два месяца. В феврале продлил указ на месяц. Судья оспаривает это решение.

Тупицкий работает в Конституционном суде с мая 2013 года. В сентябре 2019-го был избран председателем суда.

- Решение Зеленского незаконно. Президент это делает с одной целью - чтобы вместо Тупицкого и Касминина назначить лояльных к себе судей, - говорит 30-летний Степан Берко, юрист из фонда "Де-юре".

- Это решение будет иметь серьезные последствия. Потому что суд решает, являются ли законы конституционными. Он разрешил Януковичу получить чрезмерные полномочия. И может отменить любой нормативный акт. Например, реформы последних лет - от электронного декларирования до открытия рынка земли. Этот орган единственный в Украине может сдержать от произвола президента и парламент. Когда он зависим от главы государства, это приводит к узурпации власти.

Если президент назначит двух судей вместо Тупицкого и Касминина, это покажет, что институты не работают и мы не можем конституционным способом выйти из кризиса. Зеленскому следует отменить свой указ. А Конституционному суду набраться смелости и рассмотреть обвинения Тупицкого и, возможно, отстранить его от должности.

Надо ввести прозрачную процедуру отбора судей Конституционного суда. Тогда через 20 лет будем иметь другой орган. К сожалению, Зеленскому это не интересно.

Автор: Екатерина КОБА, Ирина ПАТЛАТЮК
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Дата
01
апреля

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