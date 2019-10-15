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среда, 16 октября 2019 07:50

Президент более 14 часов говорил с журналистами

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- Ребята на передних рубежах обороны украинской земли хотят, чтобы Зеленский не сдавал позиции, политые кровью и потом наших бойцов, - говорит в громкоговоритель 63-летний Александр Ушинский, глава Ассоциации ветеранов войны, участников АТО и семей погибших и раненых военнослужащих.

10 октября пришел в "Киев Фудмаркет" (это павильон на 2 тыс. кв. м в бывшем здании завода "Арсенал". Открылся в сентябре. В нем работают 22 ресторана. - ГПУ) на ул. Московской. Здесь продолжается пресс-марафон президента 41-летнего Владимира Зеленского.

- Я копал сотни метров окопов, блиндажей. А теперь оставить это в серой зоне? 73 процента доверия должны побуждать президента заботиться о государстве, людях и их будущем, - продолжает Ушинский.

Около 10:00 перед входом в здание стоят полсотни человек. Участники "Движения сопротивления капитуляции" выложили на земле плакаты с надписями: "Почему сдаются территории, где погибли герои?", "Где Крым в "нормандском формате"?", "Кто заплатит за восстановление Донбасса?", "Зачем нам выборы под конвоем?"

Журналистов пропускают через шесть металлических рамок. Охрана проверяет вещи, заглядывает в сумки. У дверей стоит человек в гражданском с собакой. Несколько коммунальщиков подметают листья на тротуаре.

Зеленский приходит в 10:01. Передает телефон охраннику.

- Если жена, мать или дети будут звонить, дайте мне, - говорит.

На втором этаже садится за деревянный стол. Там 90 журналистов. Остальные ждут своей очереди. Аккредитовались более 300 представителей украинских и иностранных СМИ.

- Извиняюсь, немного опоздал, - говорит Зеленский. Он в черном костюме, белой рубашке без галстука. - Бегаю утром, есть возможность - переехал в город. Хотел сюда прибежать, но сказали, что это будет неуважением к вам, если буду в спортивной форме.

На первом этаже посетители завтракают, пьют кофе. Работает бар с алкоголем, продают еду. Куриный бульон стоит 79 грн, хамон - 96, лапша с курицей - 165 грн. На второй этаж пускают только аккредитованных журналистов.

- Президент и его команда коммуникационно попали в глубокую жопу, - говорит телеведущий 46-летний Роман Скрыпин. Время для разговора ему назначили на 11:45.

- Юлия Мендель нахомутала (5 сентября пресс-секретарь президента не подпускала журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко, когда тот пытался получить комментарий у Зеленского. - ГПУ). И они должны были что-то организовать. Посоветовали - марафон. Вместо помещения с кафе можно было найти другое место. Но такой шаг - нестандартный.

Первая группа журналистов завершает разговор на 20 мин. позже запланированного. Каждая имеет беседу полчаса.

Операторы следующих телеканалов выставляют свои камеры.

Зеленский встает из-за стола:

- Когда готовы, скажете.

- Вы что-то хотели? - спрашивает пресс-секретарь Юлия Мендель.

- Да, горячий кофе, - отвечает президент.

- Сейчас сделаем.

Зеленский подходит к балкону, смотрит вниз.

- Фреш? - спрашивает у посетителя за столом.

- Вопрос от части протестующих, как вам передать? - обращается человек на первом этаже, который держит бумаги.

- Ну, поднимитесь. Меня не надо ловить. Я на месте, - Зеленский улыбается, машет рукой присутствующим.

- Я к вам каждый день хожу, чтобы вы меня услышали. Пожалуйста, выслушайте, - 63-летняя Екатерина Дуняк, мать убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

Тело женщины нашли в реке Кизка возле села Демидов Вышгородского района Киевской области 1 января 2018-го. Семья сомневается, что убийца действовал в одиночку, как утверждает следствие. Дуняк в черном платке стоит на стуле. - Выслушайте, как моего ребенка жестоко убивали. Прошу вас принять меня.

- Договорились. Со всем уважением и почетом, меня не хватит на всю страну. Во вторник на Банковой я с вами встречусь, - отвечает Зеленский.

- Хочу, чтобы убийство моего ребенка было раскрыто. Чтобы мои внуки жили в честной, справедливой стране, за что она и погибла, - говорит со слезами Екатерина Меркурьевна.

Около 11:00 митингующие на улице зажигают файеры.

- Власть следит за настроениями людей. Смотрят - общество хочет ответы на вопросы, - говорит журналист "Украинской правды" 27-летний Роман Кравец. - Помним воскресенье (6 октября в центр Киева вышли до 10 тыс. митингующих против "формулы Штайнмайера". Акцию назвали вече "Остановим капитуляцию". - ГПУ). Люди не понимают, что происходит. Что значит "формула", что Зеленский собирается делать на встрече в "нормандском формате" (при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии. - ГПУ), что подписал Кучма? Зеленскому, пожалуй, некомфортен формат большой пресс-конференции, когда напротив тебя 300 недовольных лиц. Ему лучше отвечать в камерной обстановке.

В 14:00 на стол кладут тарелки с бургерами и картошкой фри, пиццу, кока-колу.

- Мы не будем есть? - спрашивает Зеленский.

- Приятного аппетита, - говорит главный редактор сайта "РБК-Украина" Сергей Щербина и продолжает задавать вопросы. Никто к продуктам не прикасается.

- Нет, я так не могу, - говорит Зеленский.

- Вы боитесь Путина? - спрашивает журналистка Оксана Денисова.

- Нет, - отвечает президент.

Пресс-марафон длится 14 ч. 10 мин.

Зеленскому вызвали врача, чтобы не потерял голос. Завершили в 0:10 пятницы. Президенту поставили более 500 вопросов.

Разговор с журналистами по продолжительности побил мировой рекорд.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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