Правительство будет регулировать цены на бензин

Правительство установило предельные торговые надбавки к средней цене на топливо. Будут действовать до конца карантина. На литр дизтоплива надбавка должна быть не выше 7 грн, бензина - до 5.

Теперь среднюю стоимость горючего будет рассчитывать Нафтогаз, будет предоставлять цифры Министерству экономики. Оно будет обнародовать расценки до пятого числа каждого месяца. В частности, на май средняя стоимость дизтоплива с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн, бензина - 30,22. Дороже продавать нельзя.

В правительстве уточнили, что регулирование цен распространяется только на бензины А-92, А-95 и дизтопливо.

- Государственное регулирование вводят тогда, когда есть угроза монополии на рынке или стоимость формируется необоснованно. В Украине работают десятки брендов. Представлены различные цены. Это конкуренция. Каковы были причины вводить госрегулирование, никто не понимает, - рассказывает 46-летний Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы" А-95 ". - За последние полгода нефть подорожала в два раза - с 38 до 70 долларов за баррель. Стоимость бензина и дизтоплива растет . Украина 80 процентов горючего импортирует. Любой анализ покажет, что цены возросли пропорционально закупочной стоимости нефтепродуктов. Весь март и апрель продолжался диалог между представителями рынка горючего и чиновниками. Правительство обещало содействовать свободному ценообразованию и конкуренции. Теперь все перечеркнули.

В стоимости литра бензина А-95 акциз НДС составляет 40%. Еще столько же - закупочная стоимость. 10% - логистика, хранение. Остальное - это прибыль.

- Ничего хорошего не будет от правительственного постановления. Особенно, если произойдут резкие колебания на рынке. Никто не будет создавать запасов, - продолжает Сергей Куюн. - Если существует регулируемая цена, ты не уверен, что сможешь продать топливо и вернуть деньги. Будем жить одним днем. Это плохо. В постановлении записано, что среднюю стоимость горючего будут рассчитывать на основе мировых цен. В начале прошлого года нефть стоила 60 долларов за баррель. Далее началась пандемия - она ​​упала в цене до 15. Затем в июне стоимость возросла до 40, а в конце года была 50 Никто не может предсказать, что будет происходить с ценами на топливо. В Украине стоимость будет колебаться вместе с мировой. Прогнозируют, что нефть подорожает до 100 долларов. Это означает, что цена горючего составит 33-34 гривни за литр. Правительство не может влиять на мировую стоимость. Единственный способ удешевить горючее в Украине - снизить налоги.