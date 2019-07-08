Посол Литвы отметил жесткую позицию Ляшко в Страсбурге

Накануне саммита Украина-ЕС лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с народным депутатом Георгием Логвинским - баллотируется в парламент по списку РПЛ под №12 - встретились с послом Литвы Марюсом Януконисом. Лидер РПЛ вручил дипломату благодарность Верховной Рады за поддержку нашей страны.

Несмотря на то, что в ПАСЕ большинство делегатов поддержали возвращение России, несколько стран были категорически против этого и в знак солидарности с Украиной заявили о своем намерении покинуть Ассамблею. Среди них - и делегация Литвы.

Посол отметил жесткую позицию Олега Ляшко в Страсбурге и поддержал его намерение объединить силы для противодействия российской агрессии в Европе.

- Вы знаете, что Литва всегда была на стороне Украины. Мы поддерживали и политически будем поддерживать Украину в любых форматах, - рассказывает посол Литвы в Украине Марюс Януконис. - Эта благодарность, прежде всего, не для меня, а для активных членов нашей делегации в ПАСЕ. Также знаем, что активна и ваша парламентская делегация в Страсбурге и действительно мы показали совместные усилия. Конечно, не хватает союзников и надо привлекать других. Это значит, что у нас много работы. Нет иного пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины.

Олег Ляшко убежден: только совместными усилиями всех европейских стран можно остановить российскую агрессию в Украине и Европе в целом.

- Я стараюсь убедить европейцев, что борьба украинцев за свою независимость - это, в том числе, и борьба за мир в Европе, - говорит Олег Ляшко. - Но мир в Европе возможен только за счет того, что мы будем защищать принципы и идеалы, будем едины. Однако выводы из событий в ПАСЕ должны нас научить одному - мы должны надеяться только на собственные силы. Сильная экономика, сильная армия, сильная страна, достойная жизнь каждой украинской семьи - вот ключ к восстановлению мира и возвращению территорий.

Олег Ляшко как представитель украинской делегации в ПАСЕ пытался сделать все, чтобы помешать возвращению туда России за деньги.

В своем откровенном выступлении он обвинил часть европейских делегатов в продажности, а сам Совет Европы - в измене принципам. Позже лидер РПЛ возмутился, что в такой важный день для Украины в Страсбурге не было нашего президента.