От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1665
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3042
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11718
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14220
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2781
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3258
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2889
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
7
17
16
5
25
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Видео
Все видео
Исследователи показали находки из столицы скифов
Исследователи показали находки из столицы скифов
Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Представили ролик об Ярославе Мудром
Представили ролик об Ярославе Мудром
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3456
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7299
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 441
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 08:20

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

  Комментировать
От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов
Атомная бомба "Малыш" не убедил японское правительство капитулировать. Фото: ВВС

Рано утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США. Американский бомбардировщик B-29 "Энола Гей" под управлением полковника Пола Тиббетса пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш". От взрыва погибли от 70 до 100 тыс человек.

В конце Второй мировой американский президент Гарри Трумэн отдал приказ бросить атомную бомбу на Японию, чтобы та отказалась от войны. Сначала атаковали Хиросиму. От Хиросимы остались одни развалины. Автобусы и трамваи были набиты обугленными телами. От тех, кто был на улице, остались темно-серые пятна на бетоне. Всего на улицах лежало 177 тыс. трупов. Чем дальше от эпицентра взрыва, тем больше людей спаслось. Но они были настолько обожжены, что не протягивали и двух дней.

Число жертв целом достигла 240 тыс. Это было первое в мире использование ядерного оружия во время военных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советский Союз начал ядерную гонку

"Малыш" не убедил японское правительство капитулировать. 9 августа над портовым городом Нагасаки сбросили вторую бомбу - "Толстяка". Погибло 70 тыс. жителей. Через пять дней японский император согласился на прекращение огня. Американский пилот Пол Тиббетс, сбросивший бомбу на Хиросиму, до конца жизни считал, что взрыв способствовал установлению мира и был одной из причин капитуляции Японии. Никогда не каялся. Дожив до 92 лет, он умер 2 ноября 2007-го.

29 августа 1949 на военном полигоне в Семипалатинской области Казахстанской ССР было проведено успешное подрыв первой советской атомной бомбы РДС-1.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 42471
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 19692
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 18739
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 18693
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 14716
История
Исследователи показали находки из столицы скифов
Исследователи показали находки из столицы скифов
 Просмотров: 2475
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
7
 Просмотров: 6984
Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
Запуск канала отметили расстрелом 1 тыс. украинцев
 1 Просмотров: 2403
Словно уснули - обнаружили древнее захоронение мужчины и девочки
Словно уснули - обнаружили древнее захоронение мужчины и девочки Просмотров: 6463
Грива льва и мечтательные глаза - нашли скульптуру Александра Македонского
Грива льва и мечтательные глаза - нашли скульптуру Александра Македонского Просмотров: 864
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 591
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua