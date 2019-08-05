От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Атомная бомба "Малыш" не убедил японское правительство капитулировать. Фото: ВВС

Рано утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США. Американский бомбардировщик B-29 "Энола Гей" под управлением полковника Пола Тиббетса пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш". От взрыва погибли от 70 до 100 тыс человек.

В конце Второй мировой американский президент Гарри Трумэн отдал приказ бросить атомную бомбу на Японию, чтобы та отказалась от войны. Сначала атаковали Хиросиму. От Хиросимы остались одни развалины. Автобусы и трамваи были набиты обугленными телами. От тех, кто был на улице, остались темно-серые пятна на бетоне. Всего на улицах лежало 177 тыс. трупов. Чем дальше от эпицентра взрыва, тем больше людей спаслось. Но они были настолько обожжены, что не протягивали и двух дней.

Число жертв целом достигла 240 тыс. Это было первое в мире использование ядерного оружия во время военных действий.

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"Малыш" не убедил японское правительство капитулировать. 9 августа над портовым городом Нагасаки сбросили вторую бомбу - "Толстяка". Погибло 70 тыс. жителей. Через пять дней японский император согласился на прекращение огня. Американский пилот Пол Тиббетс, сбросивший бомбу на Хиросиму, до конца жизни считал, что взрыв способствовал установлению мира и был одной из причин капитуляции Японии. Никогда не каялся. Дожив до 92 лет, он умер 2 ноября 2007-го.

29 августа 1949 на военном полигоне в Семипалатинской области Казахстанской ССР было проведено успешное подрыв первой советской атомной бомбы РДС-1.