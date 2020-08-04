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пятница, 07 августа 2020 08:20

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

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Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон
Продукты забирали даже с приусадебных участков. На фото - конфискация зерна у крестьянина из Донбасса. Фото Central State Audiovisual Archives of Ukraine.

Генсек Иосиф Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок" 7 августа 1832-го подписал закон "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности". "Законом о пяти колосках" фактически людям было запрещено владение пищей.

"Привлечь вооруженных лиц для охраны железнодорожных грузов (эшелоны с зерном) и предоставлять им право расстреливать на месте лиц, посягнули на хищение железнодорожных грузов", - написал лично Сталин Лазарю Кагановичу.

Закон предусматривал расстрел с конфискацией всего имущества за "хищение колхозной собственности". Тогда в разгар Голодомора люди пытались выйти в поле и найти хоть что-то съедобное, ведь продукты забирали даже с приусадебных участков. Было много женщин с ножницами, которые срезали несколько колосков пшеницы, чтобы накормить детей. Их власть называла парикмахерами.

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Постановление было смягчающие обстоятельства - вместо расстрела лишали свободы сроком на 10 лет с конфискацией всего имущества. Его сразу передавали в колхозную собственность. Амнистия запрещалась. Под его действие попадали также дети любого возраста. Партийная газета "Правда" 1988-го писала о 54 тыс. осужденных по этому закону в СССР и 19 тыс. - в Украине. На самом деле цифры были значительно больше.

18 ноября 1932-го ЦК Компартии Украины издал постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок". Документ впервые утвердил мероприятия, связанные с занесением хозяйств на "черные доски".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
августа

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

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