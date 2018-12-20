Порошенко стал катастрофой для Путина

"Для Владимира Путина предоставление автокефалии украинскому православию является второй геополитической катастрофой, только в этот раз в масштабах не века, а тысячелетия", — пишет правозащитник, религиовед 69-летний Мирослав Маринович на сайте Религиозно-информационной службы Украины. Как известно, Путин распад СССР назвал геополитической катастрофой века.

"Две ветви государственной власти — законодательная и исполнительная, то есть парламент и президент, — сделали все от них зависимое, чтобы выполнить предусмотренные канонами требования Вселенского патриархата, — продолжает Маринович. — Эти потребности вытекали из природы Восточной церкви — и это должны осознать те представители Западных церквей, которые встревожены будто бы "вмешательством государства в дела церкви". Для предоставления автокефалии Православная церковь-мать должна иметь согласие руководства государства, в котором действует Церковь-дочь. Это согласие она — слава Богу — наконец получила.

Почему в риторике Москвы о будто бы "вмешательстве государства" нет правды? Потому что сама Московская церковь возникла в 1448 году по политической воле тогдашнего правителя Московского княжества — Василия Темного. Если для кого-то это слишком отдаленный прецедент, то можно привести более современный. В 2007 году политическое руководство Российской Федерации сыграло решающую роль в громко освещенном объединении Русской православной церкви с зарубежной Русской православной церковью", — отметил Мирослав Маринович.